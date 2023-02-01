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1 час назад

Александр Мясников посоветовал есть на завтрак все, что хочется

Мария Каткова

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл два главных правила завтрака, которых придерживается самостоятельно. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном" в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мясникова, первое правило завтрака заключается в том, что он должен быть. Как отметил врач, что люди, которые не завтракают, обычно толстеют, так как еда с утра помогает метаболизму, а также нормализует уровень гормонов.

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Второе правило заключается в том, что на завтрак можно есть все, что угодно. Мясников пояснил это утверждение тем, что человек в течение дня потратит все съеденные калории. Поэтому врач призвал не ограничивать себя в завтраке и отметил, что сам любит употреблять оладьи и горячие бутерброды.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников объяснил, почему важно есть шоколад.

Еда,Видео,Александр Мясников,
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