Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале об опасности самой популярной приправы, которая есть на столе у каждого россиянина.

По словам Мясникова, россияне ежедневно потребляют соли больше, чем необходимо. И тему есть несколько причин. Многие привыкают к соленым продуктам с детства и продолжают подсаливать пищу, хотя необходимости в этом нет. Врач подчеркнул: около 80% натрия человек получает из готовы продуктов, купленных в магазине – хлеба, колбасы (и других полуфабрикатов), консервов, томатного сока, снеков, сыра, замороженной пиццы.

Мясников рекомендовал обращать внимание на состав приобретаемых продуктов.

"...ищите, читайте и берите те, где указано 140-200 мг", — отметил врач.

Также Мясников назвал оптимальное количество соли в день. По его мнению, суточная норма не должна превышать шести граммов или одной чайной ложки. Для больных диабетом, людям в возрасте 51 года и старше, гипертоникам и тем, кто страдает от проблем с почками, сосудами и сердцем эта норма снижена до четырех граммов соли.

Чрезмерное потребление натрия чревато развитием артериальной гипертензии, онкологии и высоким риском преждевременной смерти, резюмировал Мясников.

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