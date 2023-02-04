Диетолог рассказала, чем неожиданно полезен попкорн

Если попкорн приготовить правильно, он может улучшить перистальтику кишечника и помочь контролировать чувство голода. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Маргарита Арзуманян.

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По словам эксперта, в зернах кукурузы много клетчатки, которая положительно влияет на перистальтику кишечника, а также снижает чувство голода. Помимо этого, в этом продукте большое количество витаминов и растительного белка.

Чтобы воздушная кукуруза действительно помогала, а не вредила организму, важно готовить ее самостоятельно и придерживаться определенных правил. Маргарита Арзуманян советует использовать минимум сахара, а также свежее оливковое масло.

Диетолог рекомендует не покупать в магазинах или кинотеатрах готовое лакомство, поскольку в нем чрезмерно много сахара и могут быть вредные добавки. За день здоровому человеку допускается съедать две-три горсти попкорна.