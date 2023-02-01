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46 минут назад

Диетолог Коробкина объяснила, какие фабричные сладости полезны для организма

Мира Маркина

Конфеты, пряники, мармелад – эти и другие сладости, которые можно найти на прилавках магазинов, диетологи традиционно предлагают исключить из рациона худеющим. Однако некоторую фабричную продукцию все-таки можно покупать. О полезных сладостях из магазина «Газете.Ru» рассказала диетолог Анна Коробкина.

Диетолог перечислила полезные фабричные сладости
Фото: flickr.comflickr.com

В магазине стоит обратить внимание на белевскую пастилу без сахара, заявила врач. Десерт из антоновки с добавлением яичного белка содержит полезные для кишечника пищевые волокна, магний, кальций, калий, фосфор, селен, йод и органические кислоты. Последние участвуют в выработке желудочного сока и желчи. Пюре яблок считается природным энтеросорбентом.

Не менее полезна чурчхела. Однако важно обращать внимание на ее состав, чтобы кроме сока, муки, сухофруктов и орехов там не было ничего лишнего, предупреждает диетолог. Допустима лимонная кислота в продукте, но не сахар.

«Чурчхела содержит в себе всю пользу орехов, из которых она изготовлена: в ней много витаминов А, Е, Н или биотина, РР, калия, магния и многочисленной группы витаминов В, особенно B1, В5, В6 и В9», – объясняет свой выбор Коробкина.

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Желе и мармелад без сахара (и обсыпки им) – тоже можно покупать в магазине. В особенности, если продукт изготовлен с добавлением пектина, который помогает перистальтике кишечника. Но в больших количествах эти сладости провоцируют возникновение диареи и метеоризма – предупреждает врач.

Также эксперт рекомендовала выбирать темный шоколад (содержание какао в котором не менее 70%) и подсолнечную халву.

Ранее «Рамблер» рассказывал о полезных для худеющих жирах.

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