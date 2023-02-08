Идеальная закуска из самых бюджетных продуктов: видео

Когда незапланированные гости уже на пороге или просто внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, на помощь приходят рецепты быстрых закусок.

Один из таких мы нашли в социальной сети TikTok у кулинарного блогера с ником @oblomoffrecipe. Он предлагает использовать для приготовления багет или любой белый хлеб, соленые огурцы, лук и морковь.

Готовые мини-бутерброды получаются и красивыми, и вкусными, а ингредиенты либо уже есть в вашем холодильнике, либо продаются абсолютно в любом магазине по самым демократичным ценам.