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2 часа назад

Идеальная закуска из самых бюджетных продуктов: видео

Мира Маркина

Когда незапланированные гости уже на пороге или просто внезапно захотелось чего-нибудь вкусненького, на помощь приходят рецепты быстрых закусок.

Один из таких мы нашли в социальной сети TikTok у кулинарного блогера с ником @oblomoffrecipe. Он предлагает использовать для приготовления багет или любой белый хлеб, соленые огурцы, лук и морковь.

Готовые мини-бутерброды получаются и красивыми, и вкусными, а ингредиенты либо уже есть в вашем холодильнике, либо продаются абсолютно в любом магазине по самым демократичным ценам.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

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