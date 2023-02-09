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3 часа назад

Блинная запеканка с творогом: рецепт

Мира Маркина

Блины с творогом — нестареющая классика. Однако даже их можно сделать еще вкуснее. Для этого достаточно превратить их в эффектную запеканку с нежной сливочной заливкой.

Блинная запеканка с творогом: рецепт
Фото: PxherePxhere

"Рамблер" делится рецептом, который поможет вам приготовить один из самых вкусных и простых блинных десертов.

Для запеканки понадобятся:

  • Готовые тонкие блины
  • 500 г пастообразного творога
  • 4 столовые ложки сметаны
  • 4 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 250 мл сливок
  • 2 желтка
  • 50 г изюма
  • Сливочное масло, чтобы смазать форму

Смешайте творог, три столовые ложки сахара и сметану, слегка взбейте венчиком или миксером. Добавьте вымытый и просушенный изюм. Далее на каждый блин выложите чуть-чуть творожной массы, сверните трубочкой и обрежьте не промазанные начинкой края.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выстелите обрезками блинов. На получившуюся "подстилку" поставьте "пенечки" из нарезанных на несколько частей блинных трубочек с творогом.

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Когда форма будет заполнена творожными "роллами", приготовьте заливку из сливок, желтков, оставшегося сахара и ванильного сахара. Масса должна быть жидкой и однородной.

Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию, поставьте туда форму и запекайте, пока творожные "пенечки" не подрумянятся, а заливка не схватится. Готовую запеканку разрежьте на порции и подавайте теплой.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить сырную запеканку.

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