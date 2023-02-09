Блинная запеканка с творогом: рецепт

Блины с творогом — нестареющая классика. Однако даже их можно сделать еще вкуснее. Для этого достаточно превратить их в эффектную запеканку с нежной сливочной заливкой.

Фото: Pxhere Pxhere

"Рамблер" делится рецептом, который поможет вам приготовить один из самых вкусных и простых блинных десертов.

Для запеканки понадобятся:

Готовые тонкие блины

500 г пастообразного творога

4 столовые ложки сметаны

4 столовые ложки сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

250 мл сливок

2 желтка

50 г изюма

Сливочное масло, чтобы смазать форму

Смешайте творог, три столовые ложки сахара и сметану, слегка взбейте венчиком или миксером. Добавьте вымытый и просушенный изюм. Далее на каждый блин выложите чуть-чуть творожной массы, сверните трубочкой и обрежьте не промазанные начинкой края.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выстелите обрезками блинов. На получившуюся "подстилку" поставьте "пенечки" из нарезанных на несколько частей блинных трубочек с творогом.

Когда форма будет заполнена творожными "роллами", приготовьте заливку из сливок, желтков, оставшегося сахара и ванильного сахара. Масса должна быть жидкой и однородной.

Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию, поставьте туда форму и запекайте, пока творожные "пенечки" не подрумянятся, а заливка не схватится. Готовую запеканку разрежьте на порции и подавайте теплой.