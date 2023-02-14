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3 часа назад

3 способа дольше сохранить хлеб свежим

Мира Маркина

Хлеб — это продукт, который наверняка есть в каждом доме. При этом зачастую, если не съесть его за пару дней, он начинает черстветь и плесневеть.

3 способа дольше сохранить хлеб свежим
Фото: UnsplashUnsplash

Но есть несколько хитростей, которые позволят продлить срок годности недоеденному батону.

Читайте об этом в материале «Рамблера».

Храните хлеб в бумажном пакете

Даже если вы принесли из магазина батон, упакованный в полиэтиленовый пакет, замените обертку на бумажную. Дело в том, что из полиэтиленовой упаковки влага не имеет возможности хорошо испаряться, а значит, хлеб быстрее покроется плесенью. Бумажный же пакет лучше пропускает воздух, что увеличивает срок хранения и свежести продукта.

Купите хлебницу

Лучше, чтобы у батонов было свое собственное постоянное «место жительства». При этом к выбору «дома» для хлеба надо подойти ответственно. Выбирать стоит металлическое изделие, поскольку этот материал не пропускает посторонние запахи и весьма долговечен. Плюсом будет перегородка внутри хлебницы: белый и черный хлеб лучше хранить раздельно. Непосредственное соседство разных видов хлеба приведет к тому, что белый хлеб станет быстрее черстветь.

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Не кладите хлеб в холодильник

Свежий хлеб, помещенный в холодильник, из-за неподходящей температуры быстро теряет влагу и черствеет. А еще начинает впитывать посторонние запахи, исходящие от продуктов, которые находятся по соседству. Если неожиданно в вашем доме оказалось несколько батонов или буханок хлеба, лучше его заморозить, предварительно нарезав и завернув начала в пищевую пленку, а затем в фольгу. Разморозить хлеб можно легко в микроволновке или в тостере.

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