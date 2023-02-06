Почему надо хранить лимон в морозилке

Лимон – незаменимый продукт, который нельзя обходить стороной. Этот фрукт укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусными заболеваниями, снижает уровень плохого холестерина в крови, способствует нормализации артериального давления и работе сердца. И это далеко не все.

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Однако, чтобы получить от лимона максимум пользы, специалисты рекомендуют его замораживать. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В кожуре лимона содержится в 5-10 раз больше витаминов, чем в мякоти или соке. Вот почему так важно употреблять кожуру в пищу. И удобнее всего делать это посредством заморозки. Помойте лимон и отправьте его в морозилку, а затем спустя время потрите замороженный лимон на терке.

Преимущество этого лайфхака в том, что замороженную цедру лимона можно добавлять практически в любое блюдо, будь то салат, суп, макароны или десерты. Цедра придаст блюду пикантности, а вы обогатите организм полезными веществами. Лимонная кожура борется с токсинами в организме, укрепляет здоровые клетки и даже способна разрушительно влиять на раковые.

Ученые выяснили, что лимон отлично борется с 12 видами онкологии, в числе которых рак толстой кишки, молочной железы, легких и поджелудочной. Это подтвердило более 20 лабораторных тестов, которые проводили с 1970 года.