Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Вредно ли запекать блюдо в фольге

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Все чаще звучат утверждения, что запекать и греть блюда в фольге вредно для здоровья. Такое мнение как правило объясняют тем, что фольга состоит на 90% из алюминия, а этот вид металла способен проникать в организм и накапливаться в легких, почках, щитовидке и других жизненно важных органах.

Вредно ли запекать блюдо в фольге
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, действительно ли опасно для здоровья использовать фольгу при готовке.

Фольга для запекания, с одной стороны, действительно состоит из алюминия, который имеет свойство накапливаться и считается вредным. Но фольга при этом покрыта оксидной пленкой, поэтому алюминий не должен попасть в продукты питания.

Это все актуально при условии, что вы не будете включать духовку на максимальную температуру и не станете добавлять в блюдо чрезмерно много соли, ведь в таком случае и впрямь есть опасность попадания частиц алюминия в еду. И в этом случае нужно быть аккуратным, а в остальных случаях попадание алюминия будет остановлено той самой оксидный пленкой.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Также многие специалисты отмечают, что в фольге не стоит запекать продукты с высокой кислотностью. Это объясняется просто: такие ингредиенты как, например, уксусная кислота или лимонная, могут просто "разъесть" защитную пленку на фольге и попаданию алюминия в еду в таком случае ничего не помешает.

Кефирная диета: польза и вред, рекомендации врача

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители