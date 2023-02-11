Вредно ли запекать блюдо в фольге

Все чаще звучат утверждения, что запекать и греть блюда в фольге вредно для здоровья. Такое мнение как правило объясняют тем, что фольга состоит на 90% из алюминия, а этот вид металла способен проникать в организм и накапливаться в легких, почках, щитовидке и других жизненно важных органах.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, действительно ли опасно для здоровья использовать фольгу при готовке.
Фольга для запекания, с одной стороны, действительно состоит из алюминия, который имеет свойство накапливаться и считается вредным. Но фольга при этом покрыта оксидной пленкой, поэтому алюминий не должен попасть в продукты питания.
Также многие специалисты отмечают, что в фольге не стоит запекать продукты с высокой кислотностью. Это объясняется просто: такие ингредиенты как, например, уксусная кислота или лимонная, могут просто "разъесть" защитную пленку на фольге и попаданию алюминия в еду в таком случае ничего не помешает.