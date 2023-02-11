Вредно ли запекать блюдо в фольге

Все чаще звучат утверждения, что запекать и греть блюда в фольге вредно для здоровья. Такое мнение как правило объясняют тем, что фольга состоит на 90% из алюминия, а этот вид металла способен проникать в организм и накапливаться в легких, почках, щитовидке и других жизненно важных органах.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, действительно ли опасно для здоровья использовать фольгу при готовке.

Фольга для запекания, с одной стороны, действительно состоит из алюминия, который имеет свойство накапливаться и считается вредным. Но фольга при этом покрыта оксидной пленкой, поэтому алюминий не должен попасть в продукты питания.

Это все актуально при условии, что вы не будете включать духовку на максимальную температуру и не станете добавлять в блюдо чрезмерно много соли, ведь в таком случае и впрямь есть опасность попадания частиц алюминия в еду. И в этом случае нужно быть аккуратным, а в остальных случаях попадание алюминия будет остановлено той самой оксидный пленкой. Елена Соломатина Врач-диетолог