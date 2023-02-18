Если вам наскучили однообразные завтраки и вы ищете новых рецептов и идей, то вам точно стоит попробовать приготовить пряные яйца по-турецки.

Турки славятся своей любовью к завтракам, поэтому стоит довериться их вкусу. Особенность этого завтрака состоит в том, что он подается холодным. В основе блюда — слой йогурта или турецкого творожного крема лабне, а сверху выкладываются яйца пашот. Любопытно, что это блюдо нужно есть не вилкой, а куском хлеба, макая его в теплый желток и смешивая все с йогуртом.

Блогер с ником Ilydasha поделилась в TikTok рецептом яиц по-турецки, который каждый сможет повторить у себя дома.

Для приготовления вам понадобятся:

3 яйца

200 граммов йогурта

1 зубчик чеснока

Соль

1 ст. ложка сливочного масла

Паприка

Сварите три яйца пашот. Положите йогурт в глубокую тарелку и добавьте к нему чеснок. Сверху выложите готовые яйца. Полейте блюдо пряным маслом и украсьте зеленью по вкусу.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.