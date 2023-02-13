Диетолог предупредила, кому опасен компот

Компоты могут быть опасны для некоторых людей. Об этом врач-диетолог Екатерина Стеценко рассказала изданию «Доктор Питер».

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По словам врача, в компоте содержится большое количество активных веществ, поэтому он может навредить пациентам с больным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Врач объяснила, что компоты из клюквы, ежевики, красной смородины и крыжовника не стоит пить людям с дисфункцией печени. Такие напитки могут вызвать у них диарею, колики и боль в животе.

Из-за большого количества сахара в компотах с ними надо быть осторожнее диабетикам. Людям с сахарным диабетом нужно выбирать напитки с подсластителями или без сахара. То же самое касается и людей с лишним весом.