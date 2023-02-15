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2 часа назад

Ученые: одна специя может спасти от слабоумия и улучшить функции мозга

Диана Товсепова

Ученые провели исследования, подтверждающие роль корицы и некоторых ее биологически активных соединений в сохранении функции мозга и замедлении когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как одна специя может спасти от слабоумия и улучшить мозг
Фото: PxherePxhere

Корица — это ароматическая специя, представляющая собой внутреннюю кору нескольких близкородственных видов деревьев Cinnamomum. Эти тропические вечнозеленые растения распространены в горах Юго-Восточной Азии, особенно в Гималаях, а также в лесах южного Китая, Индии и Юго-Восточной Азии.

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Многие исследования показали, что корица и ее активные соединения могут улучшить здоровье мозга и, возможно, предотвратить деменцию, но доказательства каких-либо из этих преимуществ еще предстоит проверить на людях. Корица содержит несколько биологически активных соединений, в том числе коричный альдегид, кумарин и дубильные вещества, и мы знаем, что некоторые из них могут проникать в мозг и, оказавшись там, уменьшать окислительный стресс или воспаление.

Чтобы лучше понять влияние корицы на когнитивную функцию человека, группа ученых из Университета медицинских наук Бирджанда недавно опубликовала свое исследование о том, существует ли связь между потреблением корицы и функциями мозга.

Команда начала свою работу с использования различных баз данных в сентябре 2021 года для поиска соответствующих исследований. Они выявили 2605 исследований корицы, проанализировали и оценили их качество и надежность, используя множество дополнительных критериев.

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Большинство проанализированных исследований показали, что употребление корицы значительно улучшает обучение и память у людей. Например, известно, что корица или ее компоненты, такие как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, могут положительно влиять на когнитивные функции. Это открытие было подтверждено исследованиями, показывающими, что добавление корицы или коричного альдегида в среду для роста клеток может повысить жизнеспособность клеток и уменьшить агрегацию тау-белка и β-амилоидного пептида. Агрегаты тау-белка связаны с разнообразной группой неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Амилоидный β-пептид, по-видимому, играет центральную роль в патологии болезни Альцгеймера.

Два клинических исследования показали схожие результаты. В одном клиническом исследовании, проведенном на подростках, их попросили жевать жевательную резинку с корицей. В этом исследовании сообщалось о положительных результатах, предполагающих, что жевание жевательной резинки с корицей улучшает память и снижает беспокойство.

Другое исследование проводилось на взрослых с преддиабетом в возрасте 60 лет и моложе. В этом исследовании участников просили класть 2 грамма молотой корицы на белый хлеб и есть это ежедневно. Это исследование не обнаружило существенных изменений так или иначе в когнитивной функции участников исследования.

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