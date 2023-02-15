Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
Только что

6 поддельных продуктов, которые мы едим каждый день

WomanHit.ru

Будьте внимательнее в магазинах, чтобы блюда были полезными.

6 поддельных продуктов, которые мы едим каждый день
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Стараясь питаться правильно, мы составляем меню из полезных, натуральных продуктов, которые должны помогать оставаться здоровыми, стройными, активными.

Видео дня

Но многие даже не догадываются, что большая часть их рациона состоит из подделок, которые не приносят пользы, как минимум, а иногда способны серьезно навредить.

Чаще всего подделывают продукты, которые покупают ежедневно.

Мед

Натуральный заменитель сахара укрепляет иммунитет, помогает пищеварению, дарит заряд витаминов. Но на полках магазинов все чаще встречается «липовый» мед, произведенный из патоки или сахарного сиропа. Иногда держатели пасек подкармливают пчел глюкозой, мед получается пустым. Но весь продукт с добавками — вишневый, малиновый, шоколадный, медом не является совсем. Дома можно проверить мед, добавив в ложку куплю йода: он не должен посинеть. Но лучший вариант, чтобы не дать себя обмануть, приобретать продукт не в магазинах, а у знакомых пчеловодов.

Сыр

Источник пробиотиков и пребиотиков, доступного белка и полезного жира часто заменяют на имитацию. Внимательно изучайте состав продукта, на этикетке должно быть написано «Сыр», а не «Сырный продукт», а на первом месте в составе должно находиться молоко. Особенно часто подделывают плавленый сыр. Его идеальный состав — полутвердый сыр, сливочное масло, творог, сливки или сухое молоко. Ничего лишнего.

Еще один продукт, который часто пытаются удешевить — твердый сыр, например, пармезан. В него добавляют крахмал для твердости.

Оливковое масло

Этот продукт — источник витаминов и полезных жиров, но часто производители наливают в бутылки обычное подсолнечное масло, слегка подкрашенное. Как этого избежать? Выбирайте масло в темных бутылках, переверните ее и посмотрите есть ли осадок: оливковое масло обязательно должно его дать. Кроме того, оно более густое, тягучее и обладает специфическим ароматом.

Шоколад

Любимый десерт во всем мире, он может быть очень полезным, ведь в натуральном шоколаде содержится магний и витамин В. Вся прелесть шоколада в какао-масле. Если оно заменено на пальмовое масло, эмульгаторы и прочие компоненты-уловки, плитка считается не шоколадной, а кондитерской. Внимательно изучайте состав!

Рыба

Кажется, как можно подделать то, в чем всего один ингредиент? Но красную рыбу подкрашивают, чтобы она выглядела аппетитнее. Натуральный цвет лосося и форели розовато-серый. Зачем вам лишние красители в рационе? Кроме того, часто окрашенную сельдь в пресервах выдают за кусочки горбуши или кеты. Не покупайте рыбку, не проверив состав.

Сметана

Раньше сметану часто разбавляли молоком, но современные производители пошли гораздо дальше. За сметану они выдают смесь растительных жиров, крахмала и пищевых добавок.

Творог на прилавках тоже заменяют суррогатами, поэтому особенно важно, убедиться, что состав соответствует тому, что написано на этикетке.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители