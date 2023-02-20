Эксперт развеяла миф об абсолютной пользе йодированной соли

Нередко можно встретить рекомендации об обязательном добавлении йодированной соли в рацион. Действительно ли это полезно, профессор и доктор технических наук Анастасия Семенова объяснила в интервью «Газете.Ru».

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По мнению эксперта, польза йодированной соли преувеличена. В первую очередь потому, что йод в этом продукте недостаточно усваивается организмом человека. Ведь для обогащения соли используется йодат калия. Органический йод (например, содержащийся в водоросли ламинарии, хлебе, яйцах) усваивается лучше.

Но есть и еще одна причина.

«Все соединения йода не стойкие. Они улетучиваются со временем или под воздействием света и тепла», — объяснила профессор.

Йодированная соль сама по себе сочетается далеко не со всеми продуктами. Иногда она придает нежелательный привкус блюдам, отметила эксперт. Дешевизна йодированной соли сделала ее популярной для профилактики йододефицита.