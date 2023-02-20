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1 час назад

Профессор Семенова усомнилась в абсолютной пользе йодированной соли

Мира Маркина

Нередко можно встретить рекомендации об обязательном добавлении йодированной соли в рацион. Действительно ли это полезно, профессор и доктор технических наук Анастасия Семенова объяснила в интервью «Газете.Ru».

Эксперт развеяла миф об абсолютной пользе йодированной соли
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению эксперта, польза йодированной соли преувеличена. В первую очередь потому, что йод в этом продукте недостаточно усваивается организмом человека. Ведь для обогащения соли используется йодат калия. Органический йод (например, содержащийся в водоросли ламинарии, хлебе, яйцах) усваивается лучше.

Но есть и еще одна причина.

«Все соединения йода не стойкие. Они улетучиваются со временем или под воздействием света и тепла», — объяснила профессор.

Ученые: соль негативно сказывается на работе иммунитета

Йодированная соль сама по себе сочетается далеко не со всеми продуктами. Иногда она придает нежелательный привкус блюдам, отметила эксперт. Дешевизна йодированной соли сделала ее популярной для профилактики йододефицита.

Ранее мы рассказывали, как приготовить полезные блины.

Еда,Анастасия Семенова,
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