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58 минут назад

Диетолог Шестакова объяснила, как сделать блины более полезными

Мира Маркина

Традиционным блюдом на Масленицу считаются блинчики. Как сделать их менее калорийными, Москве 24 рассказала диетолог Ольга Шестакова.

Если замешивать тесто на цельнозерновой муке, такие блины и блинчики будут более полезными, отметила диетолог. Также она предложила в качестве альтернативы часть пшеничной муки заменить нутовой, миндальной, овсяной или кокосовой.

Разнообразить внешний вид блюд и его вкусовую палитру можно, добавив в тесто пюре из свеклы, моркови или шпината.

Блины эксперт рекомендовала готовить без сахара, и не на молоке, а на минеральной газированной воде.

«Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на нее не лить, а наносить специальной кисточкой», – предложила Шестакова.

Названо безопасное для фигуры количество блинов на Масленицу

Многие наносят вред фигуре не блинами, а топпингами к ним. Поэтому от жирной сметаны, обилия варенья, меда и сгущенного молока, по мнению диетолога, стоит отказаться. Альтернатива им тоже есть – творог и натуральный йогурт (например, в сочетании с зеленью), нежирная рыба, а также джемы без сахара.

Ранее «Рамблер» раскрыл рецепт быстрых и вкусных домашних булочек.

Еда,Видео,Ольга Шестакова,
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