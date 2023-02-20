Традиционным блюдом на Масленицу считаются блинчики. Как сделать их менее калорийными, Москве 24 рассказала диетолог Ольга Шестакова.

Если замешивать тесто на цельнозерновой муке, такие блины и блинчики будут более полезными, отметила диетолог. Также она предложила в качестве альтернативы часть пшеничной муки заменить нутовой, миндальной, овсяной или кокосовой.

Разнообразить внешний вид блюд и его вкусовую палитру можно, добавив в тесто пюре из свеклы, моркови или шпината.

Блины эксперт рекомендовала готовить без сахара, и не на молоке, а на минеральной газированной воде.

«Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на нее не лить, а наносить специальной кисточкой», – предложила Шестакова.

Многие наносят вред фигуре не блинами, а топпингами к ним. Поэтому от жирной сметаны, обилия варенья, меда и сгущенного молока, по мнению диетолога, стоит отказаться. Альтернатива им тоже есть – творог и натуральный йогурт (например, в сочетании с зеленью), нежирная рыба, а также джемы без сахара.