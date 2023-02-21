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2 часа назад

4 главные ошибки при приготовлении блинов

Мира Маркина

Неделя Масленицы сейчас находится в самом разгаре: многие озабочены тем, чтобы собрать всех членов семьи за одним столом и побаловать их блинчиками собственного приготовления. Если вы планируете в ближайшее время воплотить это желание в жизнь, предлагаем ознакомиться с самыми распространенными ошибками, которые можно совершить в процессе выпекания блинов, в материале «Рамблера».

4 главные ошибки при приготовлении блинов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Большинство хозяек нередко забывает проверить срок годности долгохранящихся продуктов, вроде муки или пищевой соды. А между тем, чтобы получить вкусные нежные блинчики, очень важно, чтобы все ингредиенты были свежими (например, сода должна быть не «старше» шести месяцев).

Вторая частая ошибка: вы готовите тесто заранее. Если вы используете разрыхлитель, то лучше соединить все ингредиенты непосредственно перед тем, как отправить смесь на сковороду. Так блины получатся более нежными и воздушными.

Следующий момент: не стоит мешать тесто слишком интенсивно в попытке разбить все комочки. Взбивайте его ровно до тех пор, пока сухие и влажные ингредиенты не превратятся в массу примерно однородной консистенции. Если же переборщите с перемешиванием, из муки образуется клейковина — блины получатся жесткими.

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Ну и напоследок, если вы готовите блины для большого застолья, то лучше начните с приготовления небольшой пробной партии. Так вы сможете оценить качество и вкус теста (и при необходимости скорректировать его состав), а также отработаете умение быстро и аккуратно переворачивать блинчики.

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