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50 минут назад

Рецепт кружевных блинчиков на завтрак: видео

Мария Кимакович

Рецептов блинов существует великое множество. Кто-то любит плотные блины, в которые можно завернуть любую начинку. Кому-то больше нравятся тоненькие, практически прозрачные блинчики, обязательно ажурные с большим количеством дырочек по всей поверхности.

В каждой семье, наверняка, есть свой собственный, проверенный рецепт идеальных блинов, которым пользуются изо дня в день. Но и пробовать приготовить что-то новое всегда интересно.

Представляем вам рецепт тоненьких кружевных блинчиков, которые разнообразят и стол на Масленицу, и станут одним из вариантов вкусного завтрака. Рецептом поделилась пользовательница TikTok Валентина Ладик, известная под ником @doma_vkusno2.

Блинная запеканка с творогом: рецепт

Для приготовления кружевных блинчиков понадобится:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 200-250 г
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст. ложки

Подробный рецепт смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал рецепт вкусной и хрустящей картошки фри без жарки в масле.

Еда,Видео,
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