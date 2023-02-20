Рецептов блинов существует великое множество. Кто-то любит плотные блины, в которые можно завернуть любую начинку. Кому-то больше нравятся тоненькие, практически прозрачные блинчики, обязательно ажурные с большим количеством дырочек по всей поверхности.
В каждой семье, наверняка, есть свой собственный, проверенный рецепт идеальных блинов, которым пользуются изо дня в день. Но и пробовать приготовить что-то новое всегда интересно.
Представляем вам рецепт тоненьких кружевных блинчиков, которые разнообразят и стол на Масленицу, и станут одним из вариантов вкусного завтрака. Рецептом поделилась пользовательница TikTok Валентина Ладик, известная под ником @doma_vkusno2.
Для приготовления кружевных блинчиков понадобится:
Подробный рецепт смотрите в видео.
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