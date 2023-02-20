Рецептов блинов существует великое множество. Кто-то любит плотные блины, в которые можно завернуть любую начинку. Кому-то больше нравятся тоненькие, практически прозрачные блинчики, обязательно ажурные с большим количеством дырочек по всей поверхности.

В каждой семье, наверняка, есть свой собственный, проверенный рецепт идеальных блинов, которым пользуются изо дня в день. Но и пробовать приготовить что-то новое всегда интересно.

Представляем вам рецепт тоненьких кружевных блинчиков, которые разнообразят и стол на Масленицу, и станут одним из вариантов вкусного завтрака. Рецептом поделилась пользовательница TikTok Валентина Ладик, известная под ником @doma_vkusno2.

Для приготовления кружевных блинчиков понадобится:

Молоко – 500 мл

Яйца – 3 шт.

Мука – 200-250 г

Соль, сахар – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. ложки

Подробный рецепт смотрите в видео.