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51 минуту назад

Быстрый рецепт пасты, вкуснее болоньезе

Катя Кобышева

Вкусно поесть любят многие, а вот тратить много времени на приготовление пищи могут себе позволить далеко не все. Но выход есть - искать рецепты, которые просты в исполнении и не требуют ни сил, ни времени.

Быстрый рецепт пасты, вкуснее болоньезе
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" предлагает приготовить на ужин пасту с мясным фаршем в томатном соусе - быстро, просто, понравится всем.

Ингредиенты:

  • Фарш любой - 400 граммов
  • Паста любая - количество зависит от того, на сколько человек вы готовите ужин
  • Томатная паста - 200 граммов
  • Чеснок - 7 уверенных зубчиков
  • Перец болгарский - 1 штука, факультативно
  • Соль, перец, сушеный базилик - по вкусу
  • Свежий базилик для красоты
  • Пармезан

Приготовление:

  1. Ставим воду на пасту. Пока вода закипает, бросаем фарш на разогретую сковородку, быстро переворачиваем, равномерно разделяя лопаткой, добавляем томатную пасту. Добавляем болгарский перец, нарезанный кубиком или соломкой. Добавляем соль, перец, сушеный базилик, чеснок. Даем покипеть., пока не приготовится фарш, затем выключаем.
  2. Когда вода закипит, подсаливаем воду, добавляем немного оливкового масла. Варим на минуту меньше, чем указано на упаковке. Воду сливаем, но не всю, примерно стакан нужно добавить к фаршу.
  3. Кладем на тарелку готовую пасту, сверху выкладываем фарш в томатном соусе, посыпаем тертым пармезаном, украшаем свежим базиликом. Идеально, если у вас будет и темный, и зеленый базилик. Подаем к столу и зовем всех на ужин.

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Пасту не стоит смешивать с фаршем во время приготовления. А пасту всегда лучше приготовить порционно, хранить готовые макароны в холодильнике не нужно, лучше съедать сразу, а на следующий день, приготовить новую порцию. А вот фарш с томатным соусом вполне может дожить до следующего дня, его вкус не станет хуже.

Еда,
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