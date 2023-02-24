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27 минут назад

Эксперт по ЗОЖ рассказала, как правильно есть блины с начинками

Мира Маркина

Начинки ощутимо увеличивают калорийность блинов, поэтому нужно следить за количеством съеденного и придерживаться нескольких правил. Об этом "Мосленте" рассказала эксперт по здоровому образу жизни Екатерина Вохмянина.

Не стоит за раз съедать блины с разными начинками, предупредила специалист. Если за рыбой следует творог, может случиться несварение. Иногда можно позволить себе две начинки, но проследить, чтобы они были похожими: шоколад и варенье, рыба и овощи.

Того же правила стоит придерживаться, придумывая начинки для блинов. Чтобы не спровоцировать брожение в желудке, не стоит смешивать несочетаемые ингредиенты: сметану или йогурт с фруктами, рыбу со сметаной или сливками. Сгущенку, в которой много сахара и животных жиров, лучше заменить на варенье. Это поможет избежать тяжести в желудке.

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Худшими начинками Екатерина Вохмянина назвала салаты, которые заправлены майонезом. Они с очень большой вероятностью вызовут вздутие, предупредила эксперт. Вохмянина рекомендует применять "чистые" начинки: тушеный фарш, красную рыбу, икру, творог без варенья и сахара.

Хорошо усваиваются и содержат мало жиров хумус, овощи и паста из баклажанов. Если хочется начинить блины, эксперт предлагает попробовать такие топинги.

Ранее "Рамблер" писал о самых полезных и сытных начинках для блинов.

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