Для сердца, мозга и иммунитета: почему сырой чеснок стоит есть всем

В нашем рационе есть несколько питательных ингредиентов, которые могут творить чудеса с организмом. Среди них эксперты называют чеснок. "Рамблер" разбирался, почему сырой чеснок нужен всем в рационе.

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Аллицин является основным биологически активным соединением в сыром чесноке, обладающим антибактериальными свойствами и, как известно, улучшающим здоровье сердца. При нагревании чеснока разрушаются все жизненно важные ферменты, в том числе и аллицин.

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Хотя чеснок теряет многие полезные свойства при приготовлении, он все же обладает противовоспалительным действием. Таким образом, доказывается, что чеснок приносит наибольшую пользу в сыром виде .

Ежедневное употребление сырого чеснока оказывает положительное влияние на весь организм.

Поддержка иммунной системы

Употребление в пищу сырого чеснока может сохранить ваше здоровье и силу, повышая иммунитет (особенно способность бороться с простудой и гриппом ), уменьшая при этом воспаление в организме. Например, 146 участников 12-недельного исследования обнаружили, что ежедневный прием чесночной добавки снижает количество простудных заболеваний на 63% по сравнению с плацебо-добавкой. Чеснок богат питательными веществами , в том числе витаминами C, B1 и B6, необходимыми для повышения иммунитета , а также марганцем, калием и селеном. Кроме того, в нем есть серосодержащие соединения, такие как аллицин, которые помогают бороться с инфекциями.

Снижение уровня сахара

Если вы хотите снизить уровень сахара, попробуйте добавлять чеснок в пищу. Благодаря богатому содержанию антиоксидантов и соединения аллицина, сырой чеснок может помочь снизить уровень гомоцистеина, что может снизить риск как диабета , так и сердечных заболеваний .

Девять различных контролируемых исследований с участием 768 пациентов с диабетом 2 типа принимали ежедневные дозы чесночной (аллициновой) добавки, которые варьировались от 0,05 г до 1,5 г. Эта доза чеснока натощак показала значительное снижение уровня сахара в крови всего за одну-две недели.

Здоровье сердца

Считается, что аллицин, основное активное соединение чеснока, в первую очередь отвечает за свойства чеснока снижать кровяное давление. Кроме того, было показано, что он увеличивает выработку оксида азота, что помогает разблокировать артерии и снизить кровяное давление .

Анализируя 12 испытаний и 553 участника с гипертонией, исследователи обнаружили, что чеснок может снизить систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление аналогично стандартным антигипертензивным препаратам, представленным сегодня на рынке. Кроме того, это снижение артериального давления было связано с уменьшением на 16-40% лиц, потенциально страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями .

Защита мозга

S-аллилцистеины (SAC), биоактивный и биодоступный компонент чеснока, как было показано в ряде исследований, защищают нервные клетки от токсичности бета-амилоида (А) и апоптоза. Это помогает защитить от некоторых заболеваний, таких как снижение риска деменции (включая сосудистую деменцию) и болезни Альцгеймера .

Сколько сырого чеснока нужно есть?

Чеснок можно добавлять в ряд сырых продуктов, таких как гуакамоле, салаты, тосты и даже поверх готовых блюд, таких как макароны. Не существует конкретной дозы чеснока, которую вы можете или не можете есть ежедневно. Тем не менее, как правило, взрослым рекомендуется съедать примерно 4 г ( от одного до двух зубчиков ) сырого чеснока в день, но любое употребление чеснока принесет пользу для здоровья. Однако чрезмерное употребление может вызвать у некоторых людей запах тела и неприятный запах изо рта.