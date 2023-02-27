Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Назван опасный продукт, который выдают за полезный

Российская Газета

Такой полезный продукт, как творог, специалисты советуют приобретать в крупных магазинах. Пусть его и не рекламируют как "деревенский", зато вы будете уверены в дате выработки и сроке годности. Кроме того, в магазине с большей вероятностью соблюдают температурный режим при хранении продукта.

Назван опасный продукт, который выдают за полезный
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Творог, приобретенный на рынке, лучше использовать после термической обработки", - предупредила в интервью порталу здоровое-питание.рф представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, добавив, что температура в холодильной витрине не должна превышать шести градусов (этот показатель можно проверить в супермаркете).

Однако даже в крупной торговой точке есть риск приобрести творог, в котором молочный жир заменен на "жиры немолочного происхождения", предупредила специалист.

"Искусственно созданные трансжиры (промышленные или частично гидрогенизированные жиры) при неумеренном потреблении опасны для здоровья. Они образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел", - уточнила эксперт.

Также одним из частых способов фальсификации является использование при производстве творога компонентов, не заявленных в составе: сухого молока, загустителей, стабилизаторов, консервантов.

Транжиры могут быть и в составе мяса, молочных продуктов нормального качества. Но тут они образуются естественным путем - в результате жизнедеятельности бактерий.

"Это не опасные трансжиры - наоборот, они обладают ценными биологически активными свойствами", - ранее подтвердил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор химических наук Владимир Бессонов.

Специалисты подчеркивают, что творог хорошего качества может быть только белого цвета. Если продукт имеет желтоватый оттенок, это указывает на то, что в его составе присутствует тот самый растительный жир.

Еда,Екатерина Головкова,Владимир Бессонов,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий