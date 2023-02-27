Назван опасный продукт, который выдают за полезный

Такой полезный продукт, как творог, специалисты советуют приобретать в крупных магазинах. Пусть его и не рекламируют как "деревенский", зато вы будете уверены в дате выработки и сроке годности. Кроме того, в магазине с большей вероятностью соблюдают температурный режим при хранении продукта.

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"Творог, приобретенный на рынке, лучше использовать после термической обработки", - предупредила в интервью порталу здоровое-питание.рф представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, добавив, что температура в холодильной витрине не должна превышать шести градусов (этот показатель можно проверить в супермаркете).

Однако даже в крупной торговой точке есть риск приобрести творог, в котором молочный жир заменен на "жиры немолочного происхождения", предупредила специалист.

"Искусственно созданные трансжиры (промышленные или частично гидрогенизированные жиры) при неумеренном потреблении опасны для здоровья. Они образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел", - уточнила эксперт.

Также одним из частых способов фальсификации является использование при производстве творога компонентов, не заявленных в составе: сухого молока, загустителей, стабилизаторов, консервантов.

Транжиры могут быть и в составе мяса, молочных продуктов нормального качества. Но тут они образуются естественным путем - в результате жизнедеятельности бактерий.

"Это не опасные трансжиры - наоборот, они обладают ценными биологически активными свойствами", - ранее подтвердил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор химических наук Владимир Бессонов.