Сколько раз на самом деле можно заваривать чайный пакетик

Каждой из нас хотя бы раз приходилось заваривать чайный пакетик дважды. Но некоторые делают это на постоянной основе в целях экономии. Кто-то использует один чайный пакетик два раза и даже чаще. Но стоит ли это делать? Выяснял "Рамблер".

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Технически заваривать один чайный пакетик можно бессчетное количество раз. Но специалисты рекомендуют делать это не больше двух раз. После этого чай теряет свои вкусовые свойства и его заваривание становится бессмысленным.

При этом следует также помнить, что существуют рассыпные или байховые чаи, которые необходимо заваривать несколько раз – свойства данного напитка предполагают, что каждый раз он будет раскрываться по-новому.

Вот только подавляющее число пакетированных чаев к байховым не относятся. Их производят из мелких частиц чайного листа, которую также именуют чайной пылью. За счет своего размера чаинки отдают вкус и аромат гораздо быстрее, а по составу такой чай ничем не отличается от обычного.

На просторах интернета бытует мнение, что повторно заваривать чайные пакетики вредно для здоровья, потому что в них содержатся крупицы пластика. Исследователи из Университета Макгилла в Монреале подтвердили это, но также добавили, что такие крупицы содержатся в бутылках воды, косметике, синтетических тканях и не только. Оседая в организме, микропластик может провоцировать образование тромбов.

Но ВОЗ не спешит бить тревогу. По мнению специалистов, частицы микропластика в воде безвредны. Куда больше пластика человек получает, вдыхая домашнюю пыль.