Сколько раз на самом деле можно заваривать чайный пакетик

Каждой из нас хотя бы раз приходилось заваривать чайный пакетик дважды. Но некоторые делают это на постоянной основе в целях экономии. Кто-то использует один чайный пакетик два раза и даже чаще. Но стоит ли это делать? Выяснял "Рамблер".
Технически заваривать один чайный пакетик можно бессчетное количество раз. Но специалисты рекомендуют делать это не больше двух раз. После этого чай теряет свои вкусовые свойства и его заваривание становится бессмысленным.
При этом следует также помнить, что существуют рассыпные или байховые чаи, которые необходимо заваривать несколько раз – свойства данного напитка предполагают, что каждый раз он будет раскрываться по-новому.
Вот только подавляющее число пакетированных чаев к байховым не относятся. Их производят из мелких частиц чайного листа, которую также именуют чайной пылью. За счет своего размера чаинки отдают вкус и аромат гораздо быстрее, а по составу такой чай ничем не отличается от обычного.
На просторах интернета бытует мнение, что повторно заваривать чайные пакетики вредно для здоровья, потому что в них содержатся крупицы пластика. Исследователи из Университета Макгилла в Монреале подтвердили это, но также добавили, что такие крупицы содержатся в бутылках воды, косметике, синтетических тканях и не только. Оседая в организме, микропластик может провоцировать образование тромбов.
Но ВОЗ не спешит бить тревогу. По мнению специалистов, частицы микропластика в воде безвредны. Куда больше пластика человек получает, вдыхая домашнюю пыль.
Кроме того, существует мнение, что в использованном пакетике чая начинают размножаться бактерии и грибки. Однако то же самое произойдет и с рассыпным чаем, если оставить заварку на несколько дней.