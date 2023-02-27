Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Употребление хлеба с плесенью может произойти по разным причинам. Одним людям жалко выбрасывать продукт, другие могут его съесть по ошибке. Одинаковым остается воздействие продукта на организм.

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О том, что может произойти с человеком после употребления хлеба с плесенью, — в материале “Рамблера” совместно с терапевтом Анастасией Тимощенко.

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Почему появляется плесень на хлебе

Плесень на хлебе появляется после того, как споры из воздуха попадают в благоприятную среду для размножения. Скорость прорастания спор зависит от многих факторов. Например, от условия хранения, а также от состава продукта. Как правило, плесени требуется от 24 до 40 часов для того, чтобы прорасти в хлебобулочных изделиях.

Лучше всего хранить хлеб в сухом и теплом месте. Важно, чтобы хлебница была подальше от раковины, посудомоечной машины и плиты. Идеальная температура для хлеба — 20-25 градусов, а влажность должна быть не более 70%.

Если вы храните хлеб в пластиковой упаковке, то лучше не держать его на солнце. Дело в том, что в таком случае внутри вода из хлеба конденсируется на пластике, а это повышает влажность и способствует прорастанию плесени.

Также не стоит хранить нарезанный хлеб. Дело в том, что при нарезке увеличивается количество контакта с другими поверхностями, а соответственно возрастают риски попадания спор плесени.

"Если вы обнаружили на поверхности хлеба или иных продуктов появление плесени – употреблять его в пищу крайне рекомендуется, даже при условии механической очистки поверхности: срезать плесень нельзя, ведь мицелий гриба распространяется глубоко внутрь и заражает весь испорченный продукт полностью" Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Как понять, что хлеб начал плесневеть

Сначала плесень увидеть очень трудно, поэтому перед употреблением хлеб нужно понюхать или попробовать небольшой кусок. У пищи появляется неприятный запах и вкус, похожий на сырость или землю.

Если вас смущает вкус или вид хлеба, то лучше не употреблять его в пищу. Стоит помнить, что плесень состоит из тонких, практически невидимых нитей, поэтому часто заметить ее невооруженным глазом может быть трудно.

Гораздо быстрее происходит процесс при неправильном хранении или нарушении технологических процессов приготовления хлебобулочных изделий.

"Плесень появляется постепенно, и скорость распространения зависит от условий хранения, а также обсеменения спорами грибов плесени. Начальные этапы проявляются появлением характерного запаха, далее появляется белесоватый налет. Даже если процесс носит ограниченный характер, употреблять в пищу такой хлеб не рекомендуется, так как распространение плесени происходит вглубь за счет распространения мицелия гриба"

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Врачи. сходятся во мнении, что употреблять в пищу хлеб с плесенью не стоит. При единоразовом употреблении может быть отравление, а также аллергическая реакция.

"Употребление в пищу хлеба с плесенью не рекомендуется, во-первых, по причине возможного развития аллергических реакций организма у предрасположенных к этому лиц за счет выделяемых микотоксинов. При условии слаженной работы желудочно-кишечного тракта, достаточной выработки соляной кислоты клетками желудка, небольшое количество случайно съеденного продукта с плесенью может не сказаться на состоянии здоровья" Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

При частом употреблении хлеба с плесенью последствия могут быть гораздо серьезнее, например, серьезно страдает ЖКТ.