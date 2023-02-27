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3 часа назад

Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Мария Каткова
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Употребление хлеба с плесенью может произойти по разным причинам. Одним людям жалко выбрасывать продукт, другие могут его съесть по ошибке. Одинаковым остается воздействие продукта на организм.

Что будет, если съесть хлеб с плесенью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О том, что может произойти с человеком после употребления хлеба с плесенью, — в материале “Рамблера” совместно с терапевтом Анастасией Тимощенко.

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Почему появляется плесень на хлебе

Плесень на хлебе появляется после того, как споры из воздуха попадают в благоприятную среду для размножения. Скорость прорастания спор зависит от многих факторов. Например, от условия хранения, а также от состава продукта. Как правило, плесени требуется от 24 до 40 часов для того, чтобы прорасти в хлебобулочных изделиях.

Лучше всего хранить хлеб в сухом и теплом месте. Важно, чтобы хлебница была подальше от раковины, посудомоечной машины и плиты. Идеальная температура для хлеба — 20-25 градусов, а влажность должна быть не более 70%.

Если вы храните хлеб в пластиковой упаковке, то лучше не держать его на солнце. Дело в том, что в таком случае внутри вода из хлеба конденсируется на пластике, а это повышает влажность и способствует прорастанию плесени.

Также не стоит хранить нарезанный хлеб. Дело в том, что при нарезке увеличивается количество контакта с другими поверхностями, а соответственно возрастают риски попадания спор плесени.

"Если вы обнаружили на поверхности хлеба или иных продуктов появление плесени – употреблять его в пищу крайне рекомендуется, даже при условии механической очистки поверхности: срезать плесень нельзя, ведь мицелий гриба распространяется глубоко внутрь и заражает весь испорченный продукт полностью"
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Как понять, что хлеб начал плесневеть

Сначала плесень увидеть очень трудно, поэтому перед употреблением хлеб нужно понюхать или попробовать небольшой кусок. У пищи появляется неприятный запах и вкус, похожий на сырость или землю.

Если вас смущает вкус или вид хлеба, то лучше не употреблять его в пищу. Стоит помнить, что плесень состоит из тонких, практически невидимых нитей, поэтому часто заметить ее невооруженным глазом может быть трудно.

Диетолог назвала хлеб с плесенью опасным для печени

Гораздо быстрее происходит процесс при неправильном хранении или нарушении технологических процессов приготовления хлебобулочных изделий.

"Плесень появляется постепенно, и скорость распространения зависит от условий хранения, а также обсеменения спорами грибов плесени. Начальные этапы проявляются появлением характерного запаха, далее появляется белесоватый налет. Даже если процесс носит ограниченный характер, употреблять в пищу такой хлеб не рекомендуется, так как распространение плесени происходит вглубь за счет распространения мицелия гриба"
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Врачи. сходятся во мнении, что употреблять в пищу хлеб с плесенью не стоит. При единоразовом употреблении может быть отравление, а также аллергическая реакция.

"Употребление в пищу хлеба с плесенью не рекомендуется, во-первых, по причине возможного развития аллергических реакций организма у предрасположенных к этому лиц за счет выделяемых микотоксинов. При условии слаженной работы желудочно-кишечного тракта, достаточной выработки соляной кислоты клетками желудка, небольшое количество случайно съеденного продукта с плесенью может не сказаться на состоянии здоровья"
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

При частом употреблении хлеба с плесенью последствия могут быть гораздо серьезнее, например, серьезно страдает ЖКТ.

"Однако употребление плесневых продуктов в больших объема грозит нарушением работы желудочно-кишечного тракта, проявлением аллергических реакций и общим снижением резистентности организма"
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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