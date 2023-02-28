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1 час назад

Генетик Минаев перечислил продукты, которые подделывают чаще других

Катерина Саломе

Фальсификацией продуктов называют подмешивание более дешевых веществ в состав с целью уменьшения себестоимости производства. Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что чаще всего подделывают изготовленные не по ГОСТу товары.

По словам эксперта, во всех областях пищевой промышленности можно найти подделки. Производители фальсифицируют и мед, и мясо, и молочные продукты, и консервы, уточнил он. Так, существует частичная подмена, когда, например, в козье молоко добавляют коровье, так как оно дешевле, объяснил специалист.

Как использовать просроченные продукты в быту

«Но бывает и полная подмена: например, когда в сосисках из мяса кролика никакого кролика нет. Дорогое мясо подменяется дешевым, куриным и свиным», — пояснил он.

Руководитель лаборотории подчеркнул, что марка «сделано по ГОСТу» дает некую гарантию, что продукт не фальсифицирован. Однако с каждым годом таких товаров все меньше, отметил он, так как ГОСТы являются добровольными.

Ранее мы писали о том, что фармаколог рассказал, бояться ли антибиотиков в продуктах.

Еда,Видео,Михаил Минаев,
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