Как использовать просроченные продукты в быту

Если верить статистике, примерно треть продуктов отправляется в мусорный бак из-за истекшего срока годности. Между тем, некоторым из них вполне можно подарить новую жизнь.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

О том, в чем можно найти применение просроченным продуктам, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

Важно: у этих продуктов не должно быть выраженного неприятного запаха, плесени и других следов, свидетельствующих о том, что они совершенно испортились. В этом случае самым правильным решением будет просто выбросить их.

Если же продукты выглядят и пахнут вполне нормально, и о том, что их не стоит употреблять в пищу, свидетельствует только дата на упаковке, можно подарить им вторую жизнь.

Майонез

Этот продукт отлично расправляется с пятнами и разводами на посуде из нержавейки, а также с помощью него легко можно удалить следы, оставшиеся от скотча или ценника с различных предметов. Хороший майонез вы вряд ли станете использовать для этих целей, а вот просроченный для них прекрасно подойдет.

Сливочное масло

Просроченное сливочное масло, как и майонез, можно использовать для удаления этикеток. Отлично подойдет оно и для смазывания скрипящих петель на дверях.

Пиво

Выдохшееся или просроченное пиво может служить прекрасным удобрением для растений. Напиток необходимо смешать с водой в пропорции 1:10 и поливать цветы полученным раствором раз в неделю. Через некоторое время такой подкормки стебли и листья у комнатных цветов приобретут здоровый вид и станут более сильными. Стоит отметить, что использовать неприятно пахнущий напиток уже не стоит, поскольку пользы он уже не принесет, а вот навредить растениям может легко.

Оливковое масло

Просроченное оливковое масло может отлично послужить в деле придания блестящего (во всех смыслах этого слова) вида кожаной обуви. Туфли или ботинки необходимо протереть ватным диском, смоченным в небольшом количестве оливкового масла. Это не только сделает обувь блестящей, но и смягчит кожу. Отметим, что для начала стоит проверить на маленьком и незаметном участке, как материал будет выглядеть после того, как масло впитается. Вдруг вам не понравится.

Кофе