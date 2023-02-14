Как использовать просроченные продукты в быту

Если верить статистике, примерно треть продуктов отправляется в мусорный бак из-за истекшего срока годности. Между тем, некоторым из них вполне можно подарить новую жизнь.
О том, в чем можно найти применение просроченным продуктам, читайте в материале «Рамблера».
Важно: у этих продуктов не должно быть выраженного неприятного запаха, плесени и других следов, свидетельствующих о том, что они совершенно испортились. В этом случае самым правильным решением будет просто выбросить их.
Если же продукты выглядят и пахнут вполне нормально, и о том, что их не стоит употреблять в пищу, свидетельствует только дата на упаковке, можно подарить им вторую жизнь.
Этот продукт отлично расправляется с пятнами и разводами на посуде из нержавейки, а также с помощью него легко можно удалить следы, оставшиеся от скотча или ценника с различных предметов. Хороший майонез вы вряд ли станете использовать для этих целей, а вот просроченный для них прекрасно подойдет.
Просроченное сливочное масло, как и майонез, можно использовать для удаления этикеток. Отлично подойдет оно и для смазывания скрипящих петель на дверях.
Выдохшееся или просроченное пиво может служить прекрасным удобрением для растений. Напиток необходимо смешать с водой в пропорции 1:10 и поливать цветы полученным раствором раз в неделю. Через некоторое время такой подкормки стебли и листья у комнатных цветов приобретут здоровый вид и станут более сильными. Стоит отметить, что использовать неприятно пахнущий напиток уже не стоит, поскольку пользы он уже не принесет, а вот навредить растениям может легко.
Просроченное оливковое масло может отлично послужить в деле придания блестящего (во всех смыслах этого слова) вида кожаной обуви. Туфли или ботинки необходимо протереть ватным диском, смоченным в небольшом количестве оливкового масла. Это не только сделает обувь блестящей, но и смягчит кожу. Отметим, что для начала стоит проверить на маленьком и незаметном участке, как материал будет выглядеть после того, как масло впитается. Вдруг вам не понравится.
Кофе тоже имеет определенный срок годности. Молотый кофе отлично подходит для разнообразных домашних спа-процедур: от скрабов до масок. А еще кофейную гущу можно использовать для избавления неприятного запаха из обуви. Необходимо лишь поместить кофейную гущу в фильтр-пакетик или марлю, положить в ботинки и оставить на ночь.