Брауни для ленивых всего из двух ингредиентов: видео

Брауни – десерт, который не оставит равнодушным любителей шоколада. А пришел он к нам из далекого 1893 года. Тогда светская львица Берта Палмер попросила кондитера Palmer House Hotel создать десерт – вкусный, оригинальный, но при этом умещающийся в коробку. Им хотели угощать посетительниц Всемирной выставки в Чикаго. И кондитеру удалось.

В оригинальном рецепте брауни были и орехи, и абрикосовая глазурь. Но он множество раз претерпевал изменения. Правда, в его основе непременно были шоколад и яйца. Из них мы и предлагаем сделать домашний десерт. Для ленивого брауни вам понадобится:

три куриных яйца комнатной температуры (желательно взять категории С1),

200 грамм молочного шоколада (для диетической версии рекомендуем взять без сахара).

Кулинарный YouTube-блогер I PLOV YOU показал в одном из своих роликов, как два эти ингредиента превратить в восхитительный шоколадный бисквит.

При подаче брауни можно украсить:

шариком ванильного мороженого,

жидкой соленой карамелью,

дроблеными орешками.