Брауни для ленивых всего из двух ингредиентов: видео

Брауни – десерт, который не оставит равнодушным любителей шоколада. А пришел он к нам из далекого 1893 года. Тогда светская львица Берта Палмер попросила кондитера Palmer House Hotel создать десерт – вкусный, оригинальный, но при этом умещающийся в коробку. Им хотели угощать посетительниц Всемирной выставки в Чикаго. И кондитеру удалось.
В оригинальном рецепте брауни были и орехи, и абрикосовая глазурь. Но он множество раз претерпевал изменения. Правда, в его основе непременно были шоколад и яйца. Из них мы и предлагаем сделать домашний десерт. Для ленивого брауни вам понадобится:
Кулинарный YouTube-блогер I PLOV YOU показал в одном из своих роликов, как два эти ингредиента превратить в восхитительный шоколадный бисквит.
При подаче брауни можно украсить:
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