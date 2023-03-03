Чем заменить сахар в кофе, чтобы не вредить здоровью

Всем известно, что кофе содержит антиоксиданты и обладает эффективностью для предотвращения ожирения и развития диабета. Тем не менее, эти преимущества для здоровья ничего не значат, если вы добавляете ложку сахара в каждую чашку кофе. Чтобы сохранить преимущества кофе и при этом сделать его достаточно сладким на ваш вкус, стоит использовать здоровые альтернативы сахару. "Рамблер" расскажет, чем подсластить свой кофе, чтоб не вредить здоровью.

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Мед

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Люди обычно думают, что мед нужен для чая, а сахар — для кофе, но мед может быть таким же сладким и вкусным в кофе. Мед помогает предотвратить аллергию, а также выступает в качестве природного источника энергии и антиоксидантов.

Агава

Нектар агавы — натуральный подсластитель, полученный из кактусов. Некоторое время нектар агавы был популярен среди фанатов здорового образа жизни, но затем потерял былую славу из-за высокого содержания фруктозы. Но нектар агавы также имеет низкий гликемический индекс. В исследованиях пациентов с диабетом 2 типа обнаружилось, что высокий гликемический индекс способствует развитию болезни. До сих пор отсутствуют убедительные исследования того, представляет ли фруктоза какой-либо риск для здоровья. На данный момент эксперты склоняются к тому, что агава станет здоровой альтернативой сахару.

Стевия

Стевия продается как заменитель сахара, из-за чего многие думают, что она искусственно создана, но на самом деле это не так. Хотя чаще всего стевия выпускается в виде порошка, на самом деле она является производным от растения Stevia rebaudiana , произрастающего в Бразилии и Парагвае. В отличие от большинства заменителей сахара, стевия не оставляет неприятного послевкусия. На самом деле, вы можете даже не заметить, что это не сахар.

Кокосовый сахар

Кажется, что кокос можно использовать как угодно .Люди пьют кокосовый сок для увлажнения, готовят еду на кокосовом масле, а кокосовое молоко заменяет коровье людям с непереносимостью лактозы. Сейчас и кокосовый сахар набирает все большую популярность. Подобно агаве, кокосовый сахар также имеет низкий гликемический индекс. Содержание фруктозы примерно такое же, как у сахара. Как и другие продукты, полученные из кокосового ореха, кокосовый сахар имеет легкий привкус кокоса, что является преимуществом для одних и недостатком для других.

Кленовый сироп

Оказывается, этот вкусный сироп подходит не только для блинов — его можно добавлять и в кофе! Аромат клена — отличное дополнение, особенно в холодное время года. Просто используйте кленовый сироп, не разбавленный кукурузным, иначеполностью сведете на нет пользу для здоровья.

Несладкий какао-порошок

Несладкий какао-порошок не будет иметь сладкого вкуса подслащенного какао, но если вы пытаетесь исключить сахар из своего рациона или, по крайней мере, из своего кофе, то это хороший способ. Добавление одной или двух ложек несладкого какао может превратить ваш кофе в чашку шоколадно-кофейного напитка.