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29 минут назад

Эксперт Перова рассказала, как выбрать самую полезную морковь

Катерина Саломе

Морковь – кладезь витаминов и макроэлементов. Но важно выбирать овощ правильно. Об этом заявила старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова, слова которой приводит сайт "Аргументы и факты".

Как объяснила эксперт, морковь является источником каротиноидов, которые необходимы поддержания для здоровья глаз и работы иммунной системы. Чем больше их в овоще, там насыщенней и ярче его цвет, уточнила она. Поэтому специалист рекомендует выбирать оранжевые и красные плоды.

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Также Перова советует выбирать черную морковь. Такой цвет, по ее словам, обусловлен наличием высокого количества антоциановых пигментов, которые благотворно сказываются на микроциркуляции крови.

"Если говорить о черной моркови, то, чтобы избежать потери водорастворимых антоцианов при варке, ее лучше тушить или запекать. Черную морковь можно также употреблять и в свежем виде", – подытожила она.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, как выбрать полезную красную рыбу.

Еда,Видео,Ирина Перова,
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