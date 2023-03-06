Морковь – кладезь витаминов и макроэлементов. Но важно выбирать овощ правильно. Об этом заявила старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова, слова которой приводит сайт "Аргументы и факты".

Как объяснила эксперт, морковь является источником каротиноидов, которые необходимы поддержания для здоровья глаз и работы иммунной системы. Чем больше их в овоще, там насыщенней и ярче его цвет, уточнила она. Поэтому специалист рекомендует выбирать оранжевые и красные плоды.

Также Перова советует выбирать черную морковь. Такой цвет, по ее словам, обусловлен наличием высокого количества антоциановых пигментов, которые благотворно сказываются на микроциркуляции крови.

"Если говорить о черной моркови, то, чтобы избежать потери водорастворимых антоцианов при варке, ее лучше тушить или запекать. Черную морковь можно также употреблять и в свежем виде", – подытожила она.