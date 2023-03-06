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1 час назад

Как понять, что курица испортилась

Мира Маркина

Куриное мясо – один из самых популярных источников белка. Еще одна его прелесть в том, что из него можно приготовить практически любое блюдо: и диетические, и первые, вторые блюда, и салаты, и закуски.

Как понять, что курица испортилась
Фото: UnsplashUnsplash

Хоть птица и частый "гость" на полках практически любого холодильника, почему-то многие еще до сих пор не знают, в течение какого срока ее можно хранить.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как понять, что курица уже испортилась и сколько ее можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Первое и самое простое, что стоит сделать еще перед тем, как оплатить покупку – проверить срок годности, указанный на упаковке.

Замороженную курицу можно хранить в морозильной камере до одного года при соблюдении температурных условий:

  • не выше -20/25 градусов – до года;
  • не выше -15 градусов - до шести месяцев;
  • не выше -10 градусов – до пяти месяцев;
  • около -7 градусов – до двух месяцев.

Хранить курицу в охлажденном виде в холодильнике не стоит более 48 часов.

Важно!

Курятину можно замораживать только в том случае, если она пролежала в холодильнике в охлажденном виде не более двух дней (не выходя за сроки, указанные на упаковке) или не более четырех часов при комнатной температуре.

Также стоит учитывать, что куриное мясо крайне подвержено заражению сальмонеллой и другими опасными бактериями, потому любое хранение при комнатной температуре или в тепле лишь способствует размножению и развитию бактерий на птице.

Как разделать курицу без отходов: видео

Как определить, что мясо испортилось

  1. Цвет свежего мяса курицы – розовый. Если он потускнел, вовсе стал серым или появились желтые пятна, то, вероятнее всего, курицу пора выбросить. Испорченная курица может даже во время готовки не менять цвет – это тоже один из показателей, что мясо уже не пригодно для пищи.
  2. Если даже после промывания под холодной водой курица остается наощупь скользкой, от приготовления такого мяса стоит отказаться.
  3. Если вас хоть немного смутил запах сырого мяса курицы, откажитесь от него. Любой кислый или, как его еще называют некоторые, "аммиачный" запах, исходящий от мяса курицы, говорит о том, что срок годности мяса истек.
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