Как понять, что курица испортилась

Куриное мясо – один из самых популярных источников белка. Еще одна его прелесть в том, что из него можно приготовить практически любое блюдо: и диетические, и первые, вторые блюда, и салаты, и закуски.

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Хоть птица и частый "гость" на полках практически любого холодильника, почему-то многие еще до сих пор не знают, в течение какого срока ее можно хранить.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как понять, что курица уже испортилась и сколько ее можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Первое и самое простое, что стоит сделать еще перед тем, как оплатить покупку – проверить срок годности, указанный на упаковке.

Замороженную курицу можно хранить в морозильной камере до одного года при соблюдении температурных условий:

не выше -20/25 градусов – до года;

не выше -15 градусов - до шести месяцев;

не выше -10 градусов – до пяти месяцев;

около -7 градусов – до двух месяцев.

Хранить курицу в охлажденном виде в холодильнике не стоит более 48 часов.

Важно!

Курятину можно замораживать только в том случае, если она пролежала в холодильнике в охлажденном виде не более двух дней (не выходя за сроки, указанные на упаковке) или не более четырех часов при комнатной температуре.

Также стоит учитывать, что куриное мясо крайне подвержено заражению сальмонеллой и другими опасными бактериями, потому любое хранение при комнатной температуре или в тепле лишь способствует размножению и развитию бактерий на птице.

Как определить, что мясо испортилось