Как разделать курицу без отходов: видео

Иногда купить тушку курицы выгоднее, чем разные полуфабрикаты по отдельности. Еще один плюс – из мяса одной птицы можно приготовить несколько видов блюд. Например, на обед сварить суп-лапшу, а на ужин удивить близких домашним «Цезарем». Однако для этого не менее важно знать, как правильно обработать тушку.