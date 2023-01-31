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1 час назад

Как разделать курицу без отходов: видео

Мира Маркина

Иногда купить тушку курицы выгоднее, чем разные полуфабрикаты по отдельности. Еще один плюс – из мяса одной птицы можно приготовить несколько видов блюд. Например, на обед сварить суп-лапшу, а на ужин удивить близких домашним «Цезарем». Однако для этого не менее важно знать, как правильно обработать тушку.

Если разделать птицу правильно, у вас получится несколько полуфабрикатов:

  • филе куриной грудки и бедра, из которого можно приготовить рубленые котлетки или стейки;
  • пара голеней, крыльев – для запекания или жарки;
  • суповой набор из остова и шеи – для вкусных диетических бульонов.

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О том, как же разделывать тушку курицы, подробно рассказала в своем видео фудблогер @sumayakhabiba. Ролик автор опубликовала на своей страничке в TikTok.

Смотрите также видео о том, как приготовить чизкейк с соленой карамелью.

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