Как разделать курицу без отходов: видео

Иногда купить тушку курицы выгоднее, чем разные полуфабрикаты по отдельности. Еще один плюс – из мяса одной птицы можно приготовить несколько видов блюд. Например, на обед сварить суп-лапшу, а на ужин удивить близких домашним «Цезарем». Однако для этого не менее важно знать, как правильно обработать тушку.
Если разделать птицу правильно, у вас получится несколько полуфабрикатов:
О том, как же разделывать тушку курицы, подробно рассказала в своем видео фудблогер @sumayakhabiba. Ролик автор опубликовала на своей страничке в TikTok.
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