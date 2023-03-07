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1 час назад

Котлета с подливкой и пюре совсем как в школьной столовой. Культовый рецепт: видео

Диана Товсепова

Многие этапы жизни ассоциируются у нас с запахами и вкусами. Кажется, что все мы помним вкус каши в садики, пиццы, съеденной на перемене в школе, или булочек с сахаром, выхваченных в ларьке у университета.

А как пахло дома воскресным утром, когда мама с утра напекала гору блинов? А какой вкус был у осетинского пирога, когда вы гостили во Владикавказе, или у свежего шашлыка в ереванском кафе? Еда, действительно, вызывает у нас множество ассоциаций, а понравившиеся когда-то блюда мы будем искать годами.

Одним из таких блюд станет "котлетка с пюре, как в нашей столовой": сочная котлета с нежнейшим пюре и какой-то неведанной подливкой до сих пор будоражит воспоминания россиян. В TikTok показали, как приготовить дома то самое блюдо. Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт.

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