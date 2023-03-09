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34 минуты назад

3 блюда, которые можно приготовить из «Доширака»

Мира Маркина

Лапшу быстрого приготовления часто ругают, утверждая, что она вредна. На самом же деле, сам по себе основной ингредиент известного всем «Доширака» опасности не принесет.

3 блюда, которые можно приготовить из «Доширака»
Фото: unsplash.comunsplash.com

Более того, из такой лапши можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить ее в лоточке, сдобрив специями.

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Рецептами трех блюд из «Доширака», которые вас, возможно, удивят, делится «Рамблер».

Ленивая лазанья

Ингредиенты:

  • Лапша быстрого приготовления – 200 г
  • Фарш – 300 г
  • Лук – 1 шт. (небольшая)
  • Томатная паста – 70 г
  • Сыр твердый – 150-200 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Оливковое масло – 1 ст. ложка
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лапшу заварить до полуготовности, слить жидкость.
  2. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
  3. Болгарский перец и помидор нарезать мелким кубиком и добавить к луку, обжаривать около 4 минут.
  4. Добавить в сковороду фарш и томатную пасту, перемешать, посолить, поперчить и обжаривать в течение 3-5 минут. Можно к томатной пасте добавить немного сахара, чтобы вкус был более насыщенным.
  5. Огнеупорную форму смазать маслом, на дно выложить часть подготовленной лапши, затем начинку из фарша и овощей, снова лапшу, потом снова начинку и верхний слой — опять лапша.
  6. Сыр натереть на терке и посыпать лазанью сверху.
  7. Отправить блюдо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут до образования золотистой корочки.

Салат с ветчиной

Ингредиенты:

  • Лапша быстрого приготовления – 80 г
  • Ветчина – 150-200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Майонез – 2-3 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Лапшу быстрого приготовления залить кипятком, довести до готовности, слить жидкость.
  2. Яйца отварить, нарезать кубиками.
  3. Ветчину и огурец также нарезать кубиками.
  4. Поместить все ингредиенты в миску, перемешать.
  5. Посолить поперчить, добавить майонез. Снова перемешать.
  6. Выложить в салатник, украсить зеленью.

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Бургер с ветчиной

Ингредиенты:

  • Лапша быстрого приготовления – 200 г
  • Ветчина – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердый – 80-100 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Томатный соус – 1-2 ст. ложки
  • Соль, перец, другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Заварить лапшу до готовности, слить жидкость.
  2. В лапшу вбить сырое яйцо. Посолить, добавить специи. Перемешать.
  3. Выложить в круглые формочки для запекания.
  4. Сыр натереть на мелкой терке и посыпать им лапшу.
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 5-7 минут до золотистого цвета.
  6. В это время ветчину (можно заменить колбасой) нарезать кружками толщиной около 7-8 мм.
  7. Помидор нарезать кружками.
  8. Коржик из лапши смазать томатным соусом, выложить на него ветчину, на нее помидор, посыпать оставшимся сыром и накрыть вторым коржиком.
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