3 блюда, которые можно приготовить из «Доширака»

Лапшу быстрого приготовления часто ругают, утверждая, что она вредна. На самом же деле, сам по себе основной ингредиент известного всем «Доширака» опасности не принесет.
Фото: unsplash.comunsplash.com
Более того, из такой лапши можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить ее в лоточке, сдобрив специями.
Рецептами трех блюд из «Доширака», которые вас, возможно, удивят, делится «Рамблер».
Ленивая лазанья
- Лапша быстрого приготовления – 200 г
- Фарш – 300 г
- Лук – 1 шт. (небольшая)
- Томатная паста – 70 г
- Сыр твердый – 150-200 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Лапшу заварить до полуготовности, слить жидкость.
- Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
- Болгарский перец и помидор нарезать мелким кубиком и добавить к луку, обжаривать около 4 минут.
- Добавить в сковороду фарш и томатную пасту, перемешать, посолить, поперчить и обжаривать в течение 3-5 минут. Можно к томатной пасте добавить немного сахара, чтобы вкус был более насыщенным.
- Огнеупорную форму смазать маслом, на дно выложить часть подготовленной лапши, затем начинку из фарша и овощей, снова лапшу, потом снова начинку и верхний слой — опять лапша.
- Сыр натереть на терке и посыпать лазанью сверху.
- Отправить блюдо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут до образования золотистой корочки.
Салат с ветчиной
- Лапша быстрого приготовления – 80 г
- Ветчина – 150-200 г
- Яйца – 2 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Майонез – 2-3 ст. ложки
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
- Лапшу быстрого приготовления залить кипятком, довести до готовности, слить жидкость.
- Яйца отварить, нарезать кубиками.
- Ветчину и огурец также нарезать кубиками.
- Поместить все ингредиенты в миску, перемешать.
- Посолить поперчить, добавить майонез. Снова перемешать.
- Выложить в салатник, украсить зеленью.
Бургер с ветчиной
- Лапша быстрого приготовления – 200 г
- Ветчина – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 80-100 г
- Помидор – 1 шт.
- Томатный соус – 1-2 ст. ложки
- Соль, перец, другие специи – по вкусу
- Заварить лапшу до готовности, слить жидкость.
- В лапшу вбить сырое яйцо. Посолить, добавить специи. Перемешать.
- Выложить в круглые формочки для запекания.
- Сыр натереть на мелкой терке и посыпать им лапшу.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 5-7 минут до золотистого цвета.
- В это время ветчину (можно заменить колбасой) нарезать кружками толщиной около 7-8 мм.
- Помидор нарезать кружками.
- Коржик из лапши смазать томатным соусом, выложить на него ветчину, на нее помидор, посыпать оставшимся сыром и накрыть вторым коржиком.