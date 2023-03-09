3 блюда, которые можно приготовить из «Доширака»

Лапшу быстрого приготовления часто ругают, утверждая, что она вредна. На самом же деле, сам по себе основной ингредиент известного всем «Доширака» опасности не принесет.

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Более того, из такой лапши можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить ее в лоточке, сдобрив специями.

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Рецептами трех блюд из «Доширака», которые вас, возможно, удивят, делится «Рамблер».

Ленивая лазанья

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 200 г

Фарш – 300 г

Лук – 1 шт. (небольшая)

Томатная паста – 70 г

Сыр твердый – 150-200 г

Болгарский перец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лапшу заварить до полуготовности, слить жидкость. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Болгарский перец и помидор нарезать мелким кубиком и добавить к луку, обжаривать около 4 минут. Добавить в сковороду фарш и томатную пасту, перемешать, посолить, поперчить и обжаривать в течение 3-5 минут. Можно к томатной пасте добавить немного сахара, чтобы вкус был более насыщенным. Огнеупорную форму смазать маслом, на дно выложить часть подготовленной лапши, затем начинку из фарша и овощей, снова лапшу, потом снова начинку и верхний слой — опять лапша. Сыр натереть на терке и посыпать лазанью сверху. Отправить блюдо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут до образования золотистой корочки.

Салат с ветчиной

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 80 г

Ветчина – 150-200 г

Яйца – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Майонез – 2-3 ст. ложки

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Лапшу быстрого приготовления залить кипятком, довести до готовности, слить жидкость. Яйца отварить, нарезать кубиками. Ветчину и огурец также нарезать кубиками. Поместить все ингредиенты в миску, перемешать. Посолить поперчить, добавить майонез. Снова перемешать. Выложить в салатник, украсить зеленью.

Бургер с ветчиной

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 200 г

Ветчина – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 80-100 г

Помидор – 1 шт.

Томатный соус – 1-2 ст. ложки

Соль, перец, другие специи – по вкусу

Способ приготовления: