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1 час назад

Эксперт Роскачества назвала признаки хороших молочных сосисок

Мира Маркина

Чтобы купить качественные молочные сосиски, в магазине необходимо изучить состав и убедиться, что продукт изготовлен по ГОСТу. Об этом эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала порталу "А теперь внимание!".

Эксперт Роскачества назвала признаки хороших молочных сосисок
Фото: PxherePxhere

По словам Завьяловой, на "Молочных" сосисках, которые произведены по классической рецептуре, будет надпись "ГОСТ Р 52196-2011". Ее наличие указывает на то, что продукт изготовили из свинины и говядины.

Помимо этих ингредиентов, в составе сосисок должны быть вода, куриные яйца или яичный меланж, коровье молоко — сухое цельное или обезжиренное. Кроме того, обычно в продукте есть соль, сахар-песок, черный и душистый перец, а также мускатный орех или кардамон.

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Завьялова особо отметила, что в составе ингредиенты указывают по убыванию их количества в готовом продукте. Чем раньше упоминается компонент, тем его больше.

Ранее в Роскачестве раскрыли марки худших сосисок.

Еда,Наталья Завьялова,
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