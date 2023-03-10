Эксперт Роскачества назвала признаки хороших молочных сосисок

Чтобы купить качественные молочные сосиски, в магазине необходимо изучить состав и убедиться, что продукт изготовлен по ГОСТу. Об этом эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала порталу "А теперь внимание!".

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По словам Завьяловой, на "Молочных" сосисках, которые произведены по классической рецептуре, будет надпись "ГОСТ Р 52196-2011". Ее наличие указывает на то, что продукт изготовили из свинины и говядины.

Помимо этих ингредиентов, в составе сосисок должны быть вода, куриные яйца или яичный меланж, коровье молоко — сухое цельное или обезжиренное. Кроме того, обычно в продукте есть соль, сахар-песок, черный и душистый перец, а также мускатный орех или кардамон.

Завьялова особо отметила, что в составе ингредиенты указывают по убыванию их количества в готовом продукте. Чем раньше упоминается компонент, тем его больше.