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1 час назад

В Роскачестве раскрыли марки худших сосисок

Катерина Саломе

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование. Они изучили известные марки сосисок и выяснили, какие небезопасно покупать даже по акции, передает Primpress.

В Роскачестве раскрыли марки худших сосисок
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, худшим производителем сливочных сосисок оказался «Артус». В продукции этого бренда были обнаружены «сульфитредуцирующие клостридии», что свидетельствует о неправильном хранении мясных изделий. Также эксперты отметили цвет, запах и вкус сосисок, которые оказались ниже стандартов Роскачества.

В Роскачестве назвали опасные марки пресервов из сельди

Лидером по низкому качеству среди молочных сосисок оказался «Микоян». В составе мясной продукции этой марки были обнаружены следы антибиотика доксициклина, а также загуститель, про который не упомянуто в составе. Кроме того, в них была превышена норма общей обсемененности.

Ранее мы писали о том, что в Роскачестве оценили безопасность сметаны.

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