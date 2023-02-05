В Роскачестве раскрыли марки худших сосисок

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование. Они изучили известные марки сосисок и выяснили, какие небезопасно покупать даже по акции, передает Primpress.

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Так, худшим производителем сливочных сосисок оказался «Артус». В продукции этого бренда были обнаружены «сульфитредуцирующие клостридии», что свидетельствует о неправильном хранении мясных изделий. Также эксперты отметили цвет, запах и вкус сосисок, которые оказались ниже стандартов Роскачества.

Лидером по низкому качеству среди молочных сосисок оказался «Микоян». В составе мясной продукции этой марки были обнаружены следы антибиотика доксициклина, а также загуститель, про который не упомянуто в составе. Кроме того, в них была превышена норма общей обсемененности.