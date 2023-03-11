Как приготовить сгущенку

Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Ее можно добавлять к блинам, вафлям, мороженому или есть просто ложкой с чаем.
Фото: pxhere.compxhere.com
Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно! Как? Рассказываем в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:
- 1 литр жирного молока (от 2%);
- 450–500 грамм сахара.
Лучше использовать свежее фермерское молоко, но, если такого нет, подойдет и магазинное, только берите более жирное.
Рецепт
- Возьмите широкую кастрюлю с толстым дном. Вылейте в нее молоко и поставь на средний огонь.
- Добавьте сахар и доведите массу до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел.
- После закипания варите в течение 2-3 часов на медленном огне, регулярно помешивая. Держите сгущенку на плите, пока она не загустеет до нужной консистенции. Только не переваривайте, так как она еще застынет после охлаждения.
- Чтобы сгущенка была более однородной, взбейте получившуюся массу в блендере и уберите в холодильник на несколько часов.
- Разлейте сгущенное молоко в стерилизованные банки и храните в холодильнике.
Все, любимая сладость из детства готова! Можно есть самим и угощать сгущенкой друзей и близких.