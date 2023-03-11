Как приготовить сгущенку

Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Ее можно добавлять к блинам, вафлям, мороженому или есть просто ложкой с чаем.

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Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно! Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

Ингредиенты

1 литр жирного молока (от 2%);

450–500 грамм сахара. Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:

Лучше использовать свежее фермерское молоко, но, если такого нет, подойдет и магазинное, только берите более жирное.

Рецепт Возьмите широкую кастрюлю с толстым дном. Вылейте в нее молоко и поставь на средний огонь. Добавьте сахар и доведите массу до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел. После закипания варите в течение 2-3 часов на медленном огне, регулярно помешивая. Держите сгущенку на плите, пока она не загустеет до нужной консистенции. Только не переваривайте, так как она еще застынет после охлаждения. Чтобы сгущенка была более однородной, взбейте получившуюся массу в блендере и уберите в холодильник на несколько часов. Разлейте сгущенное молоко в стерилизованные банки и храните в холодильнике.