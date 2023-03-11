Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Как приготовить сгущенку

Мира Маркина

Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Ее можно добавлять к блинам, вафлям, мороженому или есть просто ложкой с чаем.

Как приготовить сгущенку
Фото: pxhere.compxhere.com

Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно! Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:
  • 1 литр жирного молока (от 2%);
  • 450–500 грамм сахара.

Лучше использовать свежее фермерское молоко, но, если такого нет, подойдет и магазинное, только берите более жирное.

Блюда из "Доширака" и рассыпчатая гречка: 5 лучших рецептов недели

Рецепт

  1. Возьмите широкую кастрюлю с толстым дном. Вылейте в нее молоко и поставь на средний огонь.
  2. Добавьте сахар и доведите массу до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел.
  3. После закипания варите в течение 2-3 часов на медленном огне, регулярно помешивая. Держите сгущенку на плите, пока она не загустеет до нужной консистенции. Только не переваривайте, так как она еще застынет после охлаждения.
  4. Чтобы сгущенка была более однородной, взбейте получившуюся массу в блендере и уберите в холодильник на несколько часов.
  5. Разлейте сгущенное молоко в стерилизованные банки и храните в холодильнике.

Все, любимая сладость из детства готова! Можно есть самим и угощать сгущенкой друзей и близких.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий