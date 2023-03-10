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1 час назад

Блюда из "Доширака" и рассыпчатая гречка: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Блюда из "Доширака" и рассыпчатая гречка: 5 лучших рецептов недели
Фото: UnsplashUnsplash

Нежный сметанный пирог с яблоками, домашняя натуральная гранола и три блюда из "Доширака" — в материале "Рамблера".

Брауни из двух ингредиентов

В оригинальном рецепте брауни есть орехи и абрикосовая глазурь Но мы предлагаем вам приготовить вкусный десерт всего из двух ингредиентов. Для ленивого брауни вам понадобится:

  • 3 куриных яйца комнатной температуры (желательно взять категории С1),
  • 200 грамм молочного шоколада (для диетической версии рекомендуем взять без сахара).

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Нежный сметанный пирог с ягодами

Этот нежный и вкусный пирог никого не оставит равнодушным. Его основа из песочного теста обладает интересной текстурой, сметана придает пирогу невероятную мягкость, а ягоды – свежесть и кислинку.

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • Сливочное масло 100 гр
  • Сахар 90 гр
  • Ванильный сахар 10 гр
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 200 гр
  • Разрыхлитель 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Ежевика 300 гр
  • Малина 150 гр
  • Кукурузный крахмал 1 ст.л.
  • Сметана 20% 200 гр
  • Сахар 90 гр

Подробный рецепт ищите здесь.

Домашняя гранола

Гранола – это популярный сухой завтрак, который едят с молоком или йогуртом.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Овсяные хлопья долгой варки 2 стакана
  • Растительное масло 50 мл
  • Мед 80 гр
  • Сухофрукты
  • Орехи

Рецепт смотрите в видео здесь.

3 блюда из «Доширака»

Из "Доширака" можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить его в лоточке, сдобрив специями. Например, ленивую лазанью, салат с ветчиной или бургер.

Как приготовить эти три блюда из популярной лапши, читайте в нашем материале здесь.

Постный медовик и битые огурцы: 5 лучших рецептов прошлой недели

Рассыпчатая гречка

Если вы варите гречку по классическому рецепту, то можете столкнуться с тем, что она разваривается и становится более водянистой, чем вы планировали.

О том, как приготовить крупу так, чтобы она получилось рассыпчатой, смотрите в видео здесь.

Еда,
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