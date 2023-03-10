Блюда из "Доширака" и рассыпчатая гречка: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Нежный сметанный пирог с яблоками, домашняя натуральная гранола и три блюда из "Доширака" — в материале "Рамблера".
В оригинальном рецепте брауни есть орехи и абрикосовая глазурь Но мы предлагаем вам приготовить вкусный десерт всего из двух ингредиентов. Для ленивого брауни вам понадобится:
Полный рецепт смотрите в видео здесь.
Этот нежный и вкусный пирог никого не оставит равнодушным. Его основа из песочного теста обладает интересной текстурой, сметана придает пирогу невероятную мягкость, а ягоды – свежесть и кислинку.
Для приготовления теста вам понадобятся:
Ингредиенты для начинки:
Подробный рецепт ищите здесь.
Гранола – это популярный сухой завтрак, который едят с молоком или йогуртом.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Рецепт смотрите в видео здесь.
Из "Доширака" можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить его в лоточке, сдобрив специями. Например, ленивую лазанью, салат с ветчиной или бургер.
Как приготовить эти три блюда из популярной лапши, читайте в нашем материале здесь.
Если вы варите гречку по классическому рецепту, то можете столкнуться с тем, что она разваривается и становится более водянистой, чем вы планировали.
О том, как приготовить крупу так, чтобы она получилось рассыпчатой, смотрите в видео здесь.