Блюда из "Доширака" и рассыпчатая гречка: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Нежный сметанный пирог с яблоками, домашняя натуральная гранола и три блюда из "Доширака" — в материале "Рамблера".

Брауни из двух ингредиентов

В оригинальном рецепте брауни есть орехи и абрикосовая глазурь Но мы предлагаем вам приготовить вкусный десерт всего из двух ингредиентов. Для ленивого брауни вам понадобится:

3 куриных яйца комнатной температуры (желательно взять категории С1),

200 грамм молочного шоколада (для диетической версии рекомендуем взять без сахара).

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Нежный сметанный пирог с ягодами

Этот нежный и вкусный пирог никого не оставит равнодушным. Его основа из песочного теста обладает интересной текстурой, сметана придает пирогу невероятную мягкость, а ягоды – свежесть и кислинку.

Для приготовления теста вам понадобятся:

Сливочное масло 100 гр

Сахар 90 гр

Ванильный сахар 10 гр

Яйцо 1 шт.

Мука 200 гр

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Ежевика 300 гр

Малина 150 гр

Кукурузный крахмал 1 ст.л.

Сметана 20% 200 гр

Сахар 90 гр

Подробный рецепт ищите здесь.

Домашняя гранола

Гранола – это популярный сухой завтрак, который едят с молоком или йогуртом.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Овсяные хлопья долгой варки 2 стакана

Растительное масло 50 мл

Мед 80 гр

Сухофрукты

Орехи

3 блюда из «Доширака»

Из "Доширака" можно приготовить массу интересных и быстрых блюд, а не просто заварить его в лоточке, сдобрив специями. Например, ленивую лазанью, салат с ветчиной или бургер.

Как приготовить эти три блюда из популярной лапши, читайте в нашем материале здесь.

Рассыпчатая гречка

Если вы варите гречку по классическому рецепту, то можете столкнуться с тем, что она разваривается и становится более водянистой, чем вы планировали.