Кондитер Дюран объяснил, чем можно испортить тесто

Если продукты, из которых готовится тесто, холодные, а не комнатной температуры, тесто может не получиться. Об этом кондитер, эксперт по питанию Дмитрий Дюран рассказал "Ленте.ру".

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Как объяснил Дюран, яйца и молоко прямо из холодильника не дают тесту подниматься. Их следует на какое-то время оставить при комнатной температуре и только потом начинать готовить.

Еще одна ошибка — не просеивать муку. Этот этап насыщает ее кислородом и помогает избавиться от комочков. Тесто из просеянной муки более пышное.

Помимо этого, важно строго следовать рецепту. Не подбирать альтернативы ингредиентам, ни нарушать порядок смешивания продуктов.

Слишком долго вымешивать тесто также не стоит. Оно может стать слишком пластичным и не подняться. Чтобы не ошибиться, необходимо внимательно читать рецепт и не отступать от него.

В рецептах не всегда указывают, что ставить тесто нужно в разогретую до необходимой температуры духовку. Тем не менее это обязательное условие, чтобы выпечка удалась. Когда тесто попадает в холодную духовку, оно готовится не так, как должно, а из-за низкой температуры не успевает пропечься за указанное в рецепте время. Прежде чем отправить пирог в духовку, говорит Дмитрий Дюран, важно прогревать ее 10-15 минут.