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1 час назад

Кондитер Дюран объяснил, чем можно испортить тесто

Мира Маркина

Если продукты, из которых готовится тесто, холодные, а не комнатной температуры, тесто может не получиться. Об этом кондитер, эксперт по питанию Дмитрий Дюран рассказал "Ленте.ру".

Кондитер Дюран объяснил, чем можно испортить тесто
Фото: PxherePxhere

Как объяснил Дюран, яйца и молоко прямо из холодильника не дают тесту подниматься. Их следует на какое-то время оставить при комнатной температуре и только потом начинать готовить.

Еще одна ошибка — не просеивать муку. Этот этап насыщает ее кислородом и помогает избавиться от комочков. Тесто из просеянной муки более пышное.

Помимо этого, важно строго следовать рецепту. Не подбирать альтернативы ингредиентам, ни нарушать порядок смешивания продуктов.

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Слишком долго вымешивать тесто также не стоит. Оно может стать слишком пластичным и не подняться. Чтобы не ошибиться, необходимо внимательно читать рецепт и не отступать от него.

В рецептах не всегда указывают, что ставить тесто нужно в разогретую до необходимой температуры духовку. Тем не менее это обязательное условие, чтобы выпечка удалась. Когда тесто попадает в холодную духовку, оно готовится не так, как должно, а из-за низкой температуры не успевает пропечься за указанное в рецепте время. Прежде чем отправить пирог в духовку, говорит Дмитрий Дюран, важно прогревать ее 10-15 минут.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие виды теста наименее полезны.

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