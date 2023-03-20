5 способов сохранить продукты свежими надолго

Всем известно, что у каждого продукта есть определенный срок годности. Но зачастую из-за неправильного хранения хозяйки этот самый срок довольно сильно сокращают.

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Для того, чтобы вас не расстраивала быстрая порча продуктов, необходимо всего лишь следовать некоторым правилам.

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О том, как помочь продуктам максимально долго оставаться свежими, читайте в материале «Рамблера».

Грибы

Грибы следует хранить в холодильнике. Причем перед помещением их в рефрижератор необходимо переложить продукт в бумажный пакет: так они смогут «дышать». Пакет следует оставить открытым, а сверху не него положить смоченное водой бумажное полотенце. Так вы убережете грибы от пересыхания.

Авокадо

Всем известно, что мякоть авокадо после разрезания при контакте с воздухом очень быстро начинает темнеть. Если вам необходимо, например, сохранить часть авокадо на день-два в хорошем состоянии, положите плод в пластиковый контейнер, там же разместите кусочек луковицы и плотно закройте тару. Правда, стоит отметить, что авокадо в этом случае может впитать в себя луковый запах. Если вы категорически против этого, попробуйте полить края плода лимонным соком и убрать его в холодильник, завернув в пищевую пленку.

Огурцы

Если после праздничного застолья у вас осталась нарезка из огурцов, сохранить свежесть и вкус овоща можно, поместив ломтики в контейнер, наполненный водой, и отправив его в холодильник. Важно исключить контакт огуречных ломтиков с воздухом, чтобы они оставались хрустящими.

Сыр

Этот продукт не выносит контакта с воздухом: быстро заветривается. Чтобы сыр оставался свежим и вкусным, хранить его следует в герметичном контейнере, добавив в емкость несколько кусочков сахара. Сахар будет впитывать лишнюю жидкость, поэтому в контейнере будет сохраняться необходимый сыру уровень влажности.

Мед