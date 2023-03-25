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1 час назад

Как правильно варить макароны

Мира Маркина

Макароны – это базовое блюдо, которые хотя бы однажды готовила каждая хозяйка. С одной стороны, в их приготовлении нет ничего сложного. С другой стороны, существует ряд нюансов, не соблюдая которые можно испортить блюдо. Подробнее об этих нюансах – в материале "Рамблера".

Как правильно варить макароны
Фото: UnsplashUnsplash

Время

В среднем макароны следует варить 7-10 минут, но лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке. Если вы хотите приготовить пасту al dente, вычтите из указанного времени две минуты. Самое главное, чтобы в процессе варки макароны не расползлись.

Вода

Какие бы макароны вы ни выбрали, класть их следует только в кипящую воду. В противном случае, вместо ароматной пасты на вашем столе окажется слипшаяся масса.

Масло

Чтобы макароны наверняка не слиплись, в процессе варки добавьте к ним столовую ложку хорошего оливкового масла. Вы удивитесь, как этот нехитрый лайфхак может сыграть на руку.

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После варки

Многие привыкли промывать макароны после приготовления проточной водой. Однако делать этого не стоит: данный ритуал способствует "слипанию", а также приводит к тому, что макароны продолжают "вариться".

Еда,
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