Как правильно варить макароны

Макароны – это базовое блюдо, которые хотя бы однажды готовила каждая хозяйка. С одной стороны, в их приготовлении нет ничего сложного. С другой стороны, существует ряд нюансов, не соблюдая которые можно испортить блюдо. Подробнее об этих нюансах – в материале "Рамблера".
В среднем макароны следует варить 7-10 минут, но лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке. Если вы хотите приготовить пасту al dente, вычтите из указанного времени две минуты. Самое главное, чтобы в процессе варки макароны не расползлись.
Какие бы макароны вы ни выбрали, класть их следует только в кипящую воду. В противном случае, вместо ароматной пасты на вашем столе окажется слипшаяся масса.
Чтобы макароны наверняка не слиплись, в процессе варки добавьте к ним столовую ложку хорошего оливкового масла. Вы удивитесь, как этот нехитрый лайфхак может сыграть на руку.
Многие привыкли промывать макароны после приготовления проточной водой. Однако делать этого не стоит: данный ритуал способствует "слипанию", а также приводит к тому, что макароны продолжают "вариться".