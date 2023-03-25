Как правильно варить макароны

Макароны – это базовое блюдо, которые хотя бы однажды готовила каждая хозяйка. С одной стороны, в их приготовлении нет ничего сложного. С другой стороны, существует ряд нюансов, не соблюдая которые можно испортить блюдо. Подробнее об этих нюансах – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Время

В среднем макароны следует варить 7-10 минут, но лучше ориентироваться на рекомендации на упаковке. Если вы хотите приготовить пасту al dente, вычтите из указанного времени две минуты. Самое главное, чтобы в процессе варки макароны не расползлись.

Вода

Какие бы макароны вы ни выбрали, класть их следует только в кипящую воду. В противном случае, вместо ароматной пасты на вашем столе окажется слипшаяся масса.

Масло

Чтобы макароны наверняка не слиплись, в процессе варки добавьте к ним столовую ложку хорошего оливкового масла. Вы удивитесь, как этот нехитрый лайфхак может сыграть на руку.

После варки