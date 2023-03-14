Врач-эндокринолог и диетолог Чиж Анжелика рассказала, какому сорту макаронных изделий стоит отдать предпочтение, если вы хотите оставаться в форме.

Макаронные изделия делятся на две группы: "А" — изделия из твердых сортов пшеницы, "В" — из мягких сортов.

Врач советует выбирать макароны группы "А". Они содержат больше белка и клетчатки, которые помогают сохранить чувство сытости на больший период времени и контролировать аппетит. Также стоит обратить внимание на порции макарон. Даже если вы выбрали изделия из твердых сортов, переедать не стоит. Макароны лучше всего употреблять в первой половине дня.

Подробнее о том, какие макароны выбрать тем, кто худеет, смотрите в видео.