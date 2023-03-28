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42 минуты назад

Готовим с ностальгией: Биг Тейсти Ролл

Мира Маркина

Сегодня «Рамблер» расскажет, как сделать более диетическую версию хита от Макдональдс – бургера «Биг Тейсти», и раскроет секрет «того самого соуса».

Готовим с ностальгией: Биг Тейсти Ролл
Фото: UnsplashUnsplash

Для приготовления одной порции Биг Тейсти Ролла вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • тонкая пшеничная лепешка (а-ля тортилья) – одна штука
  • фарш говяжий – 100 гр
  • сыр эмменталь – два листа
  • салат айсберг – лист

Соус:

  • 1/4 средней луковицы, можно взять шалот (его вкус более мягкий)
  • маринованные огурцы или корнишоны – от двух до четырех штук (ориентируйтесь на размер)
  • горчица – чайная ложка
  • майонез – столовая ложка
  • кетчуп без добавок – половина столовой ложки
  • мед жидкий – чайная ложка
  • оливковое масло – столовая ложка

Приготовление

Для начала посолите и поперчите фарш в отдельной миске. Затем возьмите тортилью и распределите мясо ровным слоем по ее поверхности, отступая от краев лепешки около пяти сантиметров.

Приготовьте соус. Мелко-мелко нарежьте огурцы и лук. Добавьте к ним горчицу, майонез, кетчуп, мед и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.

Заготовку для ролла поджарьте на разогретой сковороде от трех до пяти минут. Опасаетесь, что этого времени не хватит, чтобы мясо приготовилось? Тогда распределяйте фарш на предыдущем этапе как можно более тонким и равномерным слоем.

На получившуюся «котлету» выложите сыр, затем нарезанный тонкими полосками салат. Распределите сверху соус «Биг Тейсти». Сверните лепешку трубочкой.

Соцсети

Приятного аппетита!

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