Готовим с ностальгией: Биг Тейсти Ролл

Сегодня «Рамблер» расскажет, как сделать более диетическую версию хита от Макдональдс – бургера «Биг Тейсти», и раскроет секрет «того самого соуса».

Фото: Unsplash Unsplash

Для приготовления одной порции Биг Тейсти Ролла вам понадобятся следующие ингредиенты:

тонкая пшеничная лепешка (а-ля тортилья) – одна штука

фарш говяжий – 100 гр

сыр эмменталь – два листа

салат айсберг – лист

Соус:

1/4 средней луковицы, можно взять шалот (его вкус более мягкий)

маринованные огурцы или корнишоны – от двух до четырех штук (ориентируйтесь на размер)

горчица – чайная ложка

майонез – столовая ложка

кетчуп без добавок – половина столовой ложки

мед жидкий – чайная ложка

оливковое масло – столовая ложка

Приготовление

Для начала посолите и поперчите фарш в отдельной миске. Затем возьмите тортилью и распределите мясо ровным слоем по ее поверхности, отступая от краев лепешки около пяти сантиметров.

Приготовьте соус. Мелко-мелко нарежьте огурцы и лук. Добавьте к ним горчицу, майонез, кетчуп, мед и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.

Заготовку для ролла поджарьте на разогретой сковороде от трех до пяти минут. Опасаетесь, что этого времени не хватит, чтобы мясо приготовилось? Тогда распределяйте фарш на предыдущем этапе как можно более тонким и равномерным слоем.

На получившуюся «котлету» выложите сыр, затем нарезанный тонкими полосками салат. Распределите сверху соус «Биг Тейсти». Сверните лепешку трубочкой.

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