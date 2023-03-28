Готовим с ностальгией: Биг Тейсти Ролл

Сегодня «Рамблер» расскажет, как сделать более диетическую версию хита от Макдональдс – бургера «Биг Тейсти», и раскроет секрет «того самого соуса».
Для приготовления одной порции Биг Тейсти Ролла вам понадобятся следующие ингредиенты:
Соус:
Для начала посолите и поперчите фарш в отдельной миске. Затем возьмите тортилью и распределите мясо ровным слоем по ее поверхности, отступая от краев лепешки около пяти сантиметров.
Приготовьте соус. Мелко-мелко нарежьте огурцы и лук. Добавьте к ним горчицу, майонез, кетчуп, мед и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.
Заготовку для ролла поджарьте на разогретой сковороде от трех до пяти минут. Опасаетесь, что этого времени не хватит, чтобы мясо приготовилось? Тогда распределяйте фарш на предыдущем этапе как можно более тонким и равномерным слоем.
На получившуюся «котлету» выложите сыр, затем нарезанный тонкими полосками салат. Распределите сверху соус «Биг Тейсти». Сверните лепешку трубочкой.
Приятного аппетита!