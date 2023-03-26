Рецепт идеального обеда за 15 минут: видео
Каждый день мы вынуждены отвечать на один и тот же вопрос: что же приготовить сегодня? И все бы ничего, если бы в сутки нужна была одна идея для одного приема пищи, но обысно мы питаемся трижды в день и каждый раз душа просит чего-то нового.
Но что готовить сегодня? Если паста была вчера, а мясо по-французски мы готовили пару дней назад... В TikTok совместили эти два блюда создав быстрый и простой рецепт идеального обеда.
Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить сытное и вкусное блюдо с макаронами и мясом в духовке.
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