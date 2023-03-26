Рецепт идеального обеда за 15 минут: видео

Каждый день мы вынуждены отвечать на один и тот же вопрос: что же приготовить сегодня? И все бы ничего, если бы в сутки нужна была одна идея для одного приема пищи, но обысно мы питаемся трижды в день и каждый раз душа просит чего-то нового.