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48 минут назад

Нутрициолог Аверьянова составила топ самых полезных каш

Катерина Саломе

Каши богаты клетчаткой, которая регулирует пищеварение и улучшает состояние сосудов. Нутрициолог Елена Аверьянова перечислила самые полезные крупы в беседе с "ФедералПресс".

Нутрициолог составила топ самых полезных каш
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист призвала выбирать каши с низким гликемическим индексом (ГИ). В таком случае продукт не будет провоцировать резкие скачки уровня глюкозы в организме.

Продукты, которые нельзя есть ежедневно

Первое, что нужно исключить, по словам врача, это каши быстрого приготовления. Они богаты высоким содержанием сахара, орехов и наличием сухого молока, за счет чего провоцируют резкие скачки глюкозы.

Также высокий уровень ГИ, рассказала диетолог, у манной, гречневой и рисовой круп. Поэтому при выборе каш стоит отдать предпочтение перловой, овсяной, ячневой и булгуру, уточнила эксперт.

Ранее мы писали о том, что Мясников объяснил, кому обязательно нужно есть гречку.

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