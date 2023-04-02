Нутрициолог составила топ самых полезных каш

Каши богаты клетчаткой, которая регулирует пищеварение и улучшает состояние сосудов. Нутрициолог Елена Аверьянова перечислила самые полезные крупы в беседе с "ФедералПресс".

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Специалист призвала выбирать каши с низким гликемическим индексом (ГИ). В таком случае продукт не будет провоцировать резкие скачки уровня глюкозы в организме.

Первое, что нужно исключить, по словам врача, это каши быстрого приготовления. Они богаты высоким содержанием сахара, орехов и наличием сухого молока, за счет чего провоцируют резкие скачки глюкозы.

Также высокий уровень ГИ, рассказала диетолог, у манной, гречневой и рисовой круп. Поэтому при выборе каш стоит отдать предпочтение перловой, овсяной, ячневой и булгуру, уточнила эксперт.