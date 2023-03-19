Мясников объяснил, кому обязательно нужно есть гречку

Хотя гречка родом из Индии, в наше время она является одной из самых популярных в России. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о ее полезных свойствах в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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Специалист утверждает, что эта крупа — кладезь полезных витаминов. Она имеет большую пищевую ценность, подчеркнул медик, так как богата магнием, селеном, цинком, растительными белками и витамином В.

По словам эксперта, гречку обязательно нужно есть на регулярной основе людям, страдающим диабетом. Он объясняет это тем, что крупа способствует улучшению углеводного обмена.