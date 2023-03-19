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13 минут назад

Доктор Мясников объяснил, кому обязательно нужно есть гречку

Катерина Саломе

Хотя гречка родом из Индии, в наше время она является одной из самых популярных в России. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о ее полезных свойствах в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников объяснил, кому обязательно нужно есть гречку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист утверждает, что эта крупа — кладезь полезных витаминов. Она имеет большую пищевую ценность, подчеркнул медик, так как богата магнием, селеном, цинком, растительными белками и витамином В.

По словам эксперта, гречку обязательно нужно есть на регулярной основе людям, страдающим диабетом. Он объясняет это тем, что крупа способствует улучшению углеводного обмена.

Продукты, которые нельзя есть ежедневно

Хотя в гречке содержится большое количество железа, оно не всасывается должным образом в клетки, поэтому с этой позиции крупа абсолютна бесполезно, уточнил врач. Для восполнения запасов этого микроэлемента доктор рекомендует употерблять рыбу, мясо и субпродукты.

Здоровье,Александр Мясников,
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