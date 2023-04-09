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3 часа назад

Готовим кулич: самый быстрый и простой рецепт

Мира Маркина

Если вы не хотите покупать на Пасху кулич, но и не готовы тратить много времени, можно приготовить праздничный хлеб без особых усилий — всего за час вашего активного времени.

Готовим кулич: самый быстрый и простой рецепт
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Делимся быстрым и простым рецептом в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Мука - 300 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Молоко - 125 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Свежие дрожжи - 20 г
  • Сахар - 3-5 ст.л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Изюм - 50 г
  • Растительное масло - 1-2 ст.л.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Рецепт

  1. Растопите сливочное масло, всыпьте поочередно муку, дрожжи, сахар, яйца, молоко и соль, каждый раз взбивая смесь миксером.
  2. Добавьте в тесто изюм и перемешайте. Можно добавить цукаты, предварительно их порезав.
  3. Накройте смесь крышкой и оставьте в холодильнике на 18 часов.
  4. Форму для выпечки смажьте маслом и застелите пергаментом.
  5. Влейте тесто на 1/3 часть формы и оставьте на 30 минут - 1 час.
  6. Выпекайте около получаса на 180 градусах.

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Когда кулич остынет, украсьте его сверху глазурью с кондитерской посыпкой. Если вы не хотите заморачиваться, можно купить уже готовую глазурь в магазине.

Еда,
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