Готовим кулич: самый быстрый и простой рецепт

Если вы не хотите покупать на Пасху кулич, но и не готовы тратить много времени, можно приготовить праздничный хлеб без особых усилий — всего за час вашего активного времени.
Фото: Pxhere.comPxhere.com
Делимся быстрым и простым рецептом в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Мука - 300 г
- Сливочное масло - 150 г
- Молоко - 125 мл
- Яйца - 2 шт.
- Свежие дрожжи - 20 г
- Сахар - 3-5 ст.л.
- Соль - 1 щепотка
- Изюм - 50 г
- Растительное масло - 1-2 ст.л.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Рецепт
- Растопите сливочное масло, всыпьте поочередно муку, дрожжи, сахар, яйца, молоко и соль, каждый раз взбивая смесь миксером.
- Добавьте в тесто изюм и перемешайте. Можно добавить цукаты, предварительно их порезав.
- Накройте смесь крышкой и оставьте в холодильнике на 18 часов.
- Форму для выпечки смажьте маслом и застелите пергаментом.
- Влейте тесто на 1/3 часть формы и оставьте на 30 минут - 1 час.
- Выпекайте около получаса на 180 градусах.
Когда кулич остынет, украсьте его сверху глазурью с кондитерской посыпкой. Если вы не хотите заморачиваться, можно купить уже готовую глазурь в магазине.