Если вас раздражает глазурь, которая все время трескается и обсыпается, портя внешний вид ваших куличей, стоит попробовать приготовить ее по-другому.
О том, как сделать идеальное покрытие для праздничного пасхального хлеба, рассказала кулинарный блогер @yulya.eremkina в своем TikTok-аккаунте. Делимся ее рецептом.
Для приготовления глазури вам пригодится:
Смешайте сахарную пудру и белок на водяной бане, а затем взбейте смесь блендером. Если вам хочется сделать глазурь покислее, добавьте немного лимонного сока.
Полный рецепт глазури, которая не разваливается, смотрите в видео.
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