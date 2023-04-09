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55 минут назад

Как приготовить глазурь для куличей, которая не разваливается: видео

Мира Маркина

Если вас раздражает глазурь, которая все время трескается и обсыпается, портя внешний вид ваших куличей, стоит попробовать приготовить ее по-другому.

О том, как сделать идеальное покрытие для праздничного пасхального хлеба, рассказала кулинарный блогер @yulya.eremkina в своем TikTok-аккаунте. Делимся ее рецептом.

Для приготовления глазури вам пригодится:

  • 100 г сахарной пудры или сахара
  • 50 г белка
  • лимонная кислота или лимонный сок

Смешайте сахарную пудру и белок на водяной бане, а затем взбейте смесь блендером. Если вам хочется сделать глазурь покислее, добавьте немного лимонного сока.

Полный рецепт глазури, которая не разваливается, смотрите в видео.

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Ранее мы показывали ролик о том, как приготовить пышные и ароматные куличи.

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