Если вас раздражает глазурь, которая все время трескается и обсыпается, портя внешний вид ваших куличей, стоит попробовать приготовить ее по-другому.

О том, как сделать идеальное покрытие для праздничного пасхального хлеба, рассказала кулинарный блогер @yulya.eremkina в своем TikTok-аккаунте. Делимся ее рецептом.

Для приготовления глазури вам пригодится:

100 г сахарной пудры или сахара

50 г белка

лимонная кислота или лимонный сок

Смешайте сахарную пудру и белок на водяной бане, а затем взбейте смесь блендером. Если вам хочется сделать глазурь покислее, добавьте немного лимонного сока.

Полный рецепт глазури, которая не разваливается, смотрите в видео.