Как использовать остатки еды, чтобы меньше готовить

Посли приемов пищи нередко остается еда, которую мы убираем в холодильник, а затем выкидываем спустя несколько дней.
А между тем именно остатки обедов и ужинов существенно экономят время у плиты и деньги, которые вы оставляете в супермаркете.
Подробнее о том, как обращаться с остатками, чтобы меньше готовить – в материале "Рамблера".
Вчерашнюю гречку или не самый свежий рис можно смело класть в суп или салат. Это придаст блюду сытности, вкуса и текстуры, а вам не придется выбрасывать крупу.
Если у вас после ужина осталось мясо и овощи, это отличный повод приготовить буррито или шаурму. Слегка подрумяньте мясо на сковороде, добавьте овощей, салатный лист, заправку и заверните все это в лаваш. Аппетитный ланч готов!
Остатки салата и зелени можно использовать для приготовление полезного смузи. Просто отправьте их в блендер и добавьте других ингредиентов по вкусу.
Купите тесто для пиццы и выложите на него мясо, овощи, сыр или любую другую начинку, от которой хотели избавиться. Отправьте пиццу в духовку на 10-15 минут.