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37 минут назад

Как использовать остатки еды, чтобы меньше готовить: 4 лайфхака

Мира Маркина

Посли приемов пищи нередко остается еда, которую мы убираем в холодильник, а затем выкидываем спустя несколько дней.

Как использовать остатки еды, чтобы меньше готовить
Фото: UnsplashUnsplash

А между тем именно остатки обедов и ужинов существенно экономят время у плиты и деньги, которые вы оставляете в супермаркете.

Подробнее о том, как обращаться с остатками, чтобы меньше готовить – в материале "Рамблера".

Остатки круп

Вчерашнюю гречку или не самый свежий рис можно смело класть в суп или салат. Это придаст блюду сытности, вкуса и текстуры, а вам не придется выбрасывать крупу.

Мясо и овощи

Если у вас после ужина осталось мясо и овощи, это отличный повод приготовить буррито или шаурму. Слегка подрумяньте мясо на сковороде, добавьте овощей, салатный лист, заправку и заверните все это в лаваш. Аппетитный ланч готов!

Зелень

Остатки салата и зелени можно использовать для приготовление полезного смузи. Просто отправьте их в блендер и добавьте других ингредиентов по вкусу.

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Пицца на скорую руку

Купите тесто для пиццы и выложите на него мясо, овощи, сыр или любую другую начинку, от которой хотели избавиться. Отправьте пиццу в духовку на 10-15 минут.

Еда,
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