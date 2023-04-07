Диетолог рассказал о правиле четырех "с" для выбора рыбы

Полезную, вкусную и недорогую рыбу поможет выбрать правило четырех "с". Его объяснил в интервью радио Sputnik диетолог Андрей Бобровский .

Четыре "с" — четыре названия рыбы, которые легко запомнить, чтобы сориентироваться в магазине. Это сардина, салака, сельдь и скумбрия, поясняет эксперт. По его словам, у этих видов рыбы оптимально сочетаются цена и качество.