Диетолог рассказал о правиле четырех "с" для выбора рыбы

Полезную, вкусную и недорогую рыбу поможет выбрать правило четырех "с". Его объяснил в интервью радио Sputnik диетолог Андрей Бобровский.
Четыре "с" — четыре названия рыбы, которые легко запомнить, чтобы сориентироваться в магазине. Это сардина, салака, сельдь и скумбрия, поясняет эксперт. По его словам, у этих видов рыбы оптимально сочетаются цена и качество.
Регулярное употребление рыбы позволяет поддерживать организм в хорошем состоянии, увеличивать продолжительность жизни. Жиры, которые в ней содержатся, не дают развиваться онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также избыточному весу, подчеркивает Андрей Бобровский.
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