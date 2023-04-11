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Чем заменить изюм в куличе

Как показало исследование, опубликованное РИА Новости, куличи любит 81 процент россиян. Однако каждый десятый опрошенный предпочитает пасхальный хлеб без изюма.

Чем заменить изюм в куличе
© РИА Новости

С приготовлением кулича можно экспериментировать, заменяя нелюбимые компоненты. Что использовать вместо изюма? Рассказываем в материале "Рамблера".

Сухофрукты

Помимо изюма, существуют и другие сухофрукты, которые могут стать его альтернативой. Например, сушеную клюкву, вишню, инжир, грушу, финики или же более понятные курагу или чернослив. Перед тем, как класть сухофрукты в тесто, предварительно нужно их замочить на 20 минут.

Орехи

Орехи тоже — хорошая альтернатива изюму. Можно использовать любые, которые вам больше всего нравятся. Например, грецкие орехи или арахис. Предварительно мелко измельчите их.

Готовим кулич: самый быстрый и простой рецепт

Шоколад

Если вы любите шоколад, попробуйте добавить его в свой кулич. Используйте кондитерский шоколад в каплях, темный или белый, чтобы он сохранил текстуру и не расплавился во время запекания.

Цедра апельсина или лимона

Лимонная или апельсиновая цедра придаст вашему куличу цитрусовый вкус. Можно использовать не какую-то одну, а сразу обе. Снимите цедру с одного апельсина и с одного лимона и мелко нарубите перед тем, как вмешивать в тесто.

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