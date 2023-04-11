Как приготовить бюджетный тирамису на скорую руку
Для приготовления классического тирамису требуются ингредиенты, которые порой бывает не так просто найти. Кроме того, они весьма дорогие, поэтому немногие хозяйки решаются приготовить этот десерт.
К счастью, существует бюджетная альтернатива тирамису. Ингредиенты обойдутся куда дешевле, а комплиментов от домашних вы получите не меньше.
Подробнее о рецепте – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Растворимый кофе – 2 чайные ложки
- Вода – 200 мл
- Творог – 300 г
- Жирная сметана – 150 г
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
- Песочное печенье – 250 г
- Какао-порошок – 2 столовые ложки
Приготовление
1. Заварите растворимый кофе, а после остудите его до комнатной температуры.
2. Смешайте творог со сметаной и двумя видами сахара. Взбейте крем блендером до однородности.
3. Обмакните печенье в кофе и выложите на дно прямоугольной формы. Сверху выложите слой крема.
4. Продолжайте, пока не закончатся продукты. Последним должен быть слой крема.
5. Посыпьте тирамису какао и уберите в холодильник как минимум на три часа.